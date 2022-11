El Celta estará representado en el Mundial de Catar que arranca el próximo domingo por tres futbolistas, aunque uno de ellos, el mexicano Orbelín Pineda, con contrato en vigor como celeste hasta 2026, lo hará como miembro del AEK de Atenas, club en el que milita como cedido hasta el próximo mes de junio.

Los últimos jugadores celestes en engrosar la nómina mundialista fueron precisamente Orbelín Pineda, convocado por Gerardo, Tata, Marino con México y Joseph Aidoo, citado con la selección de Ghana. Ambos se incorporarán de inmediato a las concentraciones de sus respectivos equipos nacionales y en los próximos días pondrá rumbo al país árabe. Para los tres será su primer Mundial.

Hace ya algunos días, el seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter, citó a Luca de la Torre. El medio centro ha sido habitual en las últimas convocatorias del técnico norteamericano, que lo ha incluido a pesar de no estar aún plenamente recuperado de la lesión muscular que se produjo el pasado 27 de octubre durante un entrenamiento en la ciudad deportiva del Celta. Se le pronosticaron 3 semanas de baja, lo que hacía pensar que llegaría a tiempo para el Mundial, siempre que fuese citado. Berhalter lo convocó la pasada semana y el jugador puso rumbo a Doha, la capital catarí, para concluir allí la recuperación de su lesión.

Aidoo y Orberlín han tenido que esperar un poco más, hasta ayer mismo, para conocer si iban a participar en el Mundial. El central se enteró de la buena noticia a mediodía. Aidoo no es titular con Ghana, pero ha sido habitual en las últimas convocatorias de Otto Addo desde hace algunos meses y se contaba que con estuviese en el Mundial.

No muy distinto es el caso del Orbelín, aunque la falta de minutos con el Celta lo apeó hace algunos meses de varios convocatorias del Tata Martino. Pero el céltico había sido fijo con el técnico argentino en las citas internacionales importantes y no se ha olvidado de él para el Mundial. No sin cierto suspense porque el seleccionador mexicano fue el último en dar a conocer la citación. La lista se filtró antes de ser dada a conocer de forma oficial. El AEK, de hecho, felicitó a Orbelín por su participación en el Mundial antes de ser anunciada formalmente por el Tata Martino.

El primero en debutar será Estados Unidos, encuadrado en el Grupo B, junto a Inglaterra, Irán y País de Gales. El combinado en el que milita Luca de la Torre abrirá fuego el próximo lunes, día 21 de noviembre, a las 20.00 horas, frente a Gales.

El segundo en abrir fuego será México, encuadrado en el grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudí. México debutará frente a Polonia el martes 22 de noviembre, a las 17.00 horas.

El último debutar será Aidoo con Ghana. El combinado africano ha sido encuadrado en el grupo H junto a Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Se estrenará frente a Portugal el 24 de noviembre, a las 17.00 horas.

Precisamente Joseph Aidoo expresó su satisfacción por la oportunidad de debutar en la Copa del Mundo. En declaraciones a Celta Media, el internacional celeste se acordó de su padre en tan emotivo momento. “Cada vez que hablo de fútbol, sobre este tipo de cosas, me acuerdo de mi padre porque ha sido una figura clave en mi vida. Todo lo relacionado con fútbol tiene que ver con él”, apuntó el zaguero, quien recordó a modo de anécdota que su progenitor le auguró que él iría algún día al Mundial mientras veían juntos la última final entre Francia y Croacia.

Al ser preguntado sobre las opciones de Ghana, Aidoo consideró que se trataba de “un grupo difícil” por la presencia de Uruguay y Portugal.