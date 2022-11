Carles Pérez anotó ayer en la Copa su primer gol como celeste, algo que el atacante catalán llevaba bastante tiempo persiguiendo y que, según él mismo reconoció tras el encuentro ante el Algar, necesitaba para ganar confianza en su juego. “Necesitaba ya marcar este gol. Eso da confianza a un delantero y yo lo estaba buscando hasta que, no en este partido si no en otros, no entraba. Hoy ha entrado y espero que sea un punto de inflexión para que entren muchos más”, destacó e catalán en declaraciones a Celta Media.

Pese a la diferencia de categoría con el Algar, Pérez dio valor a la victoria lograda ayer en el Artés Carrasco. “Siempre es importante ganar. Creo que el equipo, sacando el empate que sacamos contra el Rayo, y hoy con la victoria nos vamos con un sabor un poco mejor para este parón. Eso nos da muchas ganas más de trabajar durante el parón y llegar al partido mejor”, comentó.