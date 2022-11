El Celta cumple el trámite con holgura

El Celta, pese al susto del gol con la chepa de Cristian Muñoz, solventó con holgura el trámite de la primera ronda copera frente al humilde Algar, un equipo que milita seis categorías por debajo y que plantó cara en un mal primer tiempo de los de Carlos Carvahal, hasta el punto de que el técnico portugués tuvo que retirar del campo a Swedberg y a Pablo Durán y sacar a Cervi y a Larsen del banquillo para enderezar el entuerto.

Un catastrófico error de Iván Villar puso al Celta en desventaja en la primera llegada del rival a portería y dio durante algunos minutos esperanzas al conjunto cartagenero, pero no hubo ni remotamente lugar para la sorpresa. El Celta aplicó el rodillo en el segundo tiempo y la lógica se impuso. Los celestes se van al parón fuera de descenso y esperan rival para las segunda ronda copera. Carvalhal cuenta con mes y medio para reflotar al equipo.

Una torrija monumental

No necesitó el Algar estímulos para meterse en el encuentro porque el Celta saltó al cuidado césped del Artés Carrasco con una torrija monumental. Armó Carvalhal un once competitivo con la novedad de Villar en la portería en menos chicos del filial de lo que se sospechaba. Apenas Carlos Domínguez y Pablo Durán, además de Swedberg, aderezaron un once repleto de titulares que tardó más minutos de la cuenta en meterse en el partido.

Más que por méritos propios, el Algar sobrevivió por deméritos del Celta. Iván Villar se lo puso en bandeja con una tragada impropia de un portero profesional en un lanzamiento de córner que no comportaba peligro. El cangués dejó escapar incomprensiblemente una pelota que debía haber despejado fácilmente y Cristian Muñoz, que estaba de espaldas a la portería, la introdujo en la red con el omóplato.

No cambió Carvalhal al guardameta por semejante engendro, pero no dudó en retirar del campo a Williot Swedberg y a Pablo Durán, cuya inseguridad entorpecía el ataque celeste. No se anda Carvalhal con medias tintas. Si algo no le gusta, lo cambia. Entraron Cervi y Larsen, Carles bajó a banda y el horizonte se despejó antes del descanso con un bonito gol del argentino a pase del exazulgrana

Estreno goleador

En cuanto Cervi abrió la lata, los goles cayeron en cascada a lo largo del monólogo celeste en que se convirtió el partido tras el intermedio. Carles, con una delicia técnica; Óscar, por fin con un gran tiro desde fuera del área; Larsen, en boca de gol; Galán, de penalti, y hasta Kevin, llegando desde segunda línea, incrementaron la cuenta celeste hasta los seis goles.

Para Carles, Galán, Kevin y Larsen fue su primer gol con la zamarra celeste, pero ninguno lo llevaba buscando con tanto afán como el noruego, que por fin pudo sacarse un peso de encima.

Cervi se reivindica

Franco Cervi ha centrado las críticas de los problemas que el Celta ha tenido últimamente en ataque por su falta de desborde y pobre aportación ofensiva. Puede que el argentino carezca de la calidad que se la adjudicaba cuando se le fichó, pero no puede negarse que tanto frente al grande como contra el chicho se deja en el campo hasta la última gota de sudor. Parece que Carvalhal lo aprecia, como antes hizo Coudet.