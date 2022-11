Carlos Carvalhal se mostró satisfecho con el encuentro realizado por sus jugadores, a pesar de los problemas que el Algar le planteó en el primer tiempo tras aprovechar un error para adelantarse en el marcador. “El equipo se puso nervioso, pero no solo eso. Por la forma en que estábamos plantados en el terreno de juego en los primeros 30 minutos, éramos previsibles para el contrario”, explicó el técnico celeste a la conclusión del choque. Para solventar este problema, Carvalhal indicó que retiró del terreno de juego a Williot Swedberg y a Pablo Durán, pero aseguró que el motivo del cambio no fue señalar a los jóvenes futbolistas, sino mejorar las prestaciones del equipo con Cervi y Larsen. “Williot no estaba jugando mucho, no tiene muchas rutinas del equipo y Pablo tampoco. Los cambios no son porque los chicos jugaran mal, pero necesitábamos un jugador que corriera por delante de los defensas”, comentó.

El técnico luso apuntó que su idea inicial era contar con Larsen como titular, pero desveló que el noruego, que causó a última hora baja en Vallecas, no estaba en condiciones. “Con los primeros dos cambios, el equipo corrigió lo que estaba mal, jugó más ancho y ganó profundidad con Larsen. Con él y con Gonçalo entre líneas empezamos a ganar espacio. A partir de ahí construimos una victoria buena, que es moralizadora para nosotros” destacó Carvahal. “Necesitábamos una victoria de estas características y seguimos en la Copa”, remachó. El entrenador del Celta vio muchos detalles positivos en el encuentro. “He visto muchas cosas positivas, un paso al frente y ahora, con más tiempo para trabajar, vamos a mejorar la calidad de juego del equipo”, relató. En este sentido, Carvalhal valoró el tiempo que tendrá durante el parón de LaLiga para mejorar las prestaciones del equipo. “Ahora, con semanas de trabajo, todos van a entender claramente lo que queremos, vamos a mejorar y vamos a ser más equipo y vamos animar el campeonato y la Copa.Llegamos en 10 días e hicimos tres partidos. El tiempo para colocar nuestras ideas ha sido muy corto. Se notó una evolución entre el Osasuna y el Rayo”, declaró el preparador celeste.