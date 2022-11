Carlos Carvalhal consiguió esta tarde en el estadio Artés Carrasco de Lorca su primera victoria como técnico del Celta. Los celestes, que salieron al campo con un once renovado, superaron sin apuros la primera ronda de la Copa del Rey frente al Algar murciano, que milita en preferente, con un contundente 1-6. Fueron, sin embargo, los locales quienes se adelantaron en el marcador tras un error de Iván Villar a la salida de un córner en el minuto 15 y, tras el empate de Cervi, mantuvieron las tablas hasta el descanso. Ya en la segunda mitad, los vigueses se pusieron el mono de trabajo para revertir el marcador con los tantos de Carles Pérez, Larsen, Óscar Rodríguez, Javi Galán (de penalti) y Kevin.

Es necesario estar sano del corazón para ver al Celta. Una jornada dominical que, a priori, se presentaba como tranquila comenzó con un revés al cuarto de hora. Un córner mal defendido le dio al humilde Algar uno de los goles más ilusionantes de su historia. Iván Villar no fue capaz de chapar el esférico y lo acabó introduciendo al fondo de las mallas Cristian Muñoz. Los fantasmas del pasado, esta vez vestidos de blanquirrojos, regresaban al presente en uno de los peores momentos: con los celestes rozando el descenso en liga, con nuevo entrenador y con el parón mundialista delante de sus ojos.

En el 34, ante semejante panorama, Carvalhal realizó dos cambios sorprendentes por madrugadores: sacó del césped a Pablo Durán y Swedberg e introdujo a Cervi y Larsen. El tiempo le acabó dando la razón. Le duró la alegría 20 minutos a los algareños. Un pase a medida de Carles Pérez rompiendo la retaguardia local le entregó al propio Cervi el empate tras definir en un cara a cara frente a un Juanma Conesa que demostró hoy un nivel exquisito a pesar de la media docena que encajó. Los de Martínez Bascuñana mordieron -el Celta tampoco ofreció demasiada resistencia- para hacer valer la igualada al descanso.

Tras el paso por los vestuarios del Artés Carrasco, que no es el feudo habitual del Algar, equipo natural de Cartagena y a una distancia de una hora al estadio, los de Carvalhal salieron renovados. En 7 minutos resolvieron el choque con tres goles. Carles Pérez, Óscar Rodríguez y Larsen le dieron la vuelta en el 55, 59 y 62, respectivamente. El primero, muy activo hoy, finalizó dentro del área con sutileza a un lado de Conesa en la que fue su primera diana con la camiseta celeste; el talaverano recibió un balón desde la esquina de Carles Pérez, lo enganchó y lo teledirigió con vehemencia hacia la portería; y el sueco estrenó su casillero particular con un gol de delantero total: se adelantó al guardameta y metió la puntita del pie tras una asistencia en banda izquierda de Javi Galán. El árbitro acabó anulando un posible 2-2 en el 57 por un dudoso fuera de juego de Nico Carrasco, quien había superado a Villar con una brillante definición. Galán, en el 84 tras un penalti cometido sobre Cervi, y Kevin, en el 91, remataron la faena encentando, igualmente, su cuenta personal no solo esta temporada, sino desde que visten de celestes.