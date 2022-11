El Celta se estrena en la Copa del Rey, competición en la que hay depositadas altas expectativas tras los fracasos de las dos últimas campañas, con un encuentro de puro trámite frente al modesto CE Algar (Francisco Artés Carrasco, 16.00 horas, Movistar LaLiga) que el conjunto que dirige Carlos Carvalhal se propone resolver por la vía rápida con protagonismo de algunos jugadores de la segunda unidad. No quiere sorpresas el nuevo preparador celeste, que está sobre aviso tras la tempranas eliminaciones de las dos temporadas precedentes a manos del Ibiza y el Atlético Baleares y, sobre todo, quiere irse al parón con los deberes hechos.

No debería representar un problema para los celestes el Algar, equipo de media tabla en la humilde Regional Preferente murciana, que contará con el respaldo de más de 4.000 incondicionales, pero que va a disputar el choque en Lorca, a 75 kilómetros de Cartagena, tras rechazar la RFEF primero que el partido se disputase en el campo algareño por problemas de aforo e idoneidad del césped artificial y posteriormente, debido al mal estado del terreno de juego., en Cartagena. El Algar ha fletado autobuses gratuitos para sus aficionados.

COPA DEL REY. 1ª ronda 16.00h. Estadio:Francisco Artés Carrasco ALGAR CELTA Jawad Kevin Ketchup Pablo Durán Mingueza Nono Juanmna Iván Villar Miguel Rodríguez Carlos Ventura Cristian Óscar Rguez. Beltrán Nico Carrasco Larsen Valero Carlos Dguez. Jorge Swedberg Hadif Tincho Íñigo Entrenador David Bascuñana Entrenador Carlos Carvahal Banquillo Diego, Bastida, Rubén Ray, Dani Ruiz, Juan Acosta, Ginés Requena, Moghli, Sergio Martínez, Dani Pagán, Álex González, Javi Roca Banquillo Marchesín, Coke, Aidoo, Unai, Javi Galán, Tapia, Gabri Veiga, Carles Pérez, Cervi, Paciencia, Hugo Álvarez. Árbitro:iArcediano Monescillo(comité de Castilla La Mancha)

A la cita, faltarán por lesión Hugo Mallo, Augusto de Solari y Luca de la Torre (este ya camino del Mundial) y no estará tampoco Iago Aspas, que jugó hace unos días tocado frente al Rayo y con quien Carvalhal no está dispuesto a correr el menor riesgo. El resto del plantel está disponible, aunque el técnico prevé realizar algunos cambios con respecto al equipo que jugó el pasado jueves en Vallecas. Carvalhal dará protagonismo a jugadores que hasta ahora han dispuesto de pocos minutos y echará mano en el once de alguno de los siete canteranos que se han desplazado con el primer equipo: Coke Carrillo, Tincho Conde, Pablo Durán, Hugo Álvarez y Miguel Rodríguez.

Aunque el técnico celeste tan solo ha confirmado la titularidad de Iván Villar, se prevé entren en el once jugadores como Kevin Vázquez o el sueco Willliot Swedberg, además de a canteranos como Carlos Domínguez, Pablo Durán y tal vez a Miguel Rodríguez, que se combinarían con jugadores suplentes en Vallecas, como Fran Beltrán, Óscar Rodríguez o Strand Larsen.

Carvalhal: “Le damos mucha importancia a la Copa del Rey”

Carlos Carvahal no quiere sorpresas esta tarde en Lorca, escenario del duelo copero ante el modesto CE Algar. El técnico aseguró que guarda un gran respeto hacia la competición y el adversario y descartó una rotación masiva de jugadores, aunque anunció que realizará algunos cambios en el once con respecto al que empató el jueves en Vallecas. “Le damos mucha importancia a la Copa. Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible, pero el camino se hace caminando. Como entrenador tengo una historia en Portugal en la Copa con el Leixoes y el Braga, y siempre el partido más difícil fue el primero, con un equipo de inferior categoría”, indicó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro. Carvahal confirmó la ausencia de Aspas “para no correr riesgos” y la titularidad de Iván Villar “por justicia”, al tiempo que señaló que la presencia de canteranos en el once será limitada. “No doy oportunidades por dar, no por ser canteranos, por merecimientos. Jugaremos con el equipo que creo que es mejor para vencer al rival”, sentenció. El entrenador celeste espera que sus jugadores se tomen el encuentro con la máxima seriedad. “El mejor respeto que puedes sentir por un equipo que no está en tu nivel es dar lo máximo”, zanjó.

El plantel tendrá dos semanas de descanso

Carlos Carvahal anunció que concederá a la plantilla dos semanas de descanso a partir de este lunes y que después realizará una pretemporada que incluirá varios encuentros amistosos con rivales por determinar. El técnico quiere que algunos de los entrenamientos sean abiertos al público y no descartó que Carlos Domínguez juegue algún partido con el filial.