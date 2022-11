Carvalhal comienza a mostrar su sello

La mano de Carlos Carvalhal ya se nota en el Celta con solo dos partidos al frente del equipo. Con menos de una semana de entrenamientos, el sucesor de Eduardo Coudet ha esbozado los trazos del modelo de juego que se propone implantar durante el próximo mes y medio en que LaLiga está detenida por el Mundial, tiempo que el técnico portugués aprovechará para inculcar al plantel sus ideas y cómo plasmarlas sobre el terreno de juego. Los dos primeros partidos dirigidos por Carvalhal antes del parón han dejado ya algunas pinceladas sobre la hoja de ruta a seguir para dar al Celta la estabilidad que necesita para vivir una temporada más o menos tranquila. La muestra es escasa, apenas dos encuentros, pero basta para extraer las primeras conclusiones.

Flexibilidad táctica

A diferencia de Eduardo Coudet, el nuevo preparador céltico no cuenta con un esquema de cabecera. A lo largo de su dilatada carrera, Carvalhal ha empleado diferentes dibujos en función de las características de los futbolistas a sus órdenes, las necesidades inmediatas de su equipo o del rival de turno.

Ante Osasuna, con solo tres entrenamientos a sus espaldas y un puñado de bajas, el técnico luso apenas se movió de los parámetros de su predecesor, repitió esquema y formación de partida, aunque durante el encuentro introdujo leves matices tácticos y dio algo de protagonismo a jugadores que habían sido condenados al ostracismo por Coudet. Frente al Rayo Vallecano, en una cita en la que era imprescindible puntuar para detener la caída y ganar tranquilidad y tiempo, Carvalhal modificó el sistema y desplegó un dibujo de tres centrales con algunas caras nuevas, como Kevin Vázquez, que no había dispuesto de un solo minutos en los 13 partidos anteriores. Con este traje, el técnico celeste cortó las alas a Rayo para sumar un empate necesario.

Aunque durante su etapa en el Sporting de Braga jugó habitualmente con tres centrales, Carvalhal precisó tras el choque que no es éste su dibujo predilecto, sino más bien una solución circunstancial. “No me gusta jugar con tres centrales, no es así como quiero jugar la mayoría de las veces. Lo que sí me gusta es el campo ancho, tener muchos jugadores en la finalización. Ha sido una semana de dos partidos y no hemos tenido tiempo para hacer lo que queremos”, explicó tras el choque.

Reparto de oportunidades

Carvalhal ha abierto el abanico de oportunidades a la totalidad del plantel. El luso carece de guardia pretoriana y es partidario de un reparto más amplio de los minutos. La prueba más palpable de esta política es que en los dos primeros compromisos que ha dirigido al equipo han debutado dos futbolistas que no habían tenido un solo minuto con su predecesor: Williot Swedberg, jugador por el que el Celta pagó 5 millones y a quien Coudet no veía con nivel para jugar en Primera División, y Kevin Vázquez.

En dos partidos, el preparador céltico ha contado con 15 futbolistas, todos menos los lesionados Mallo, Luca de la Torre y Solari, ademas del central Carlos Domínguez y el segundo portero, Iván Villar.

Adaptación al rival

El último partido contra el Rayo Vallecano mostró un amplio conocimiento de cómo juega el adversario, a pesar de no tener, sobre el papel, un amplio conocimiento de LaLiga. El duelo ante el Rayo Vallecano denotó un minucioso análisis del rival y cómo neutralizar sus virtudes, particularmente el juego exterior del conjunto de Iraola, que dominó la pelota, pero no fue capaz de generar peligro contra el portal Marchesín más que en contadas ocasiones. La adaptación a las circunstancias también condicionó el planteamiento del partido contra los de Andoni Iraola. La necesidad de blindar la portería, las bajas de Larsen o los problemas físicos de Aspas influyeron en el planteamiento del partido.

Dos puntos sobresalieron en el análisis del adversario realizado por Carvalhal tras el partido: la necesidad de anular el juego exterior del Rayo y la orden de sacar el balón por las bandas para evitar pérdidas en zonas comprometidas que favoreciesen la rápida transición del rival.

Proclive a la cantera

Coudet no se distinguió precisamente en el Celta por ser un técnico receptivo hacia la cantera, problema que lo distanció de la dirección del club. Por encima de cualquier otra consideración, el argentino valoraba la experiencia y la condición física, además del talento o la condición técnica. La cantera no tenía mucho encaje en sus parámetros salvo en futbolistas consolidados o de brutal talento natural, como Gabri Veiga. Carvalhal, como él mismo se ha empeñado en resaltar, presenta desde su etapa en el Sporting de Braga un historial de receptividad hacia el talento propio. Y el hecho de que el Celta vuelva a manejar esta temporada una plantilla corta refuerza la apuesta. De momento, ha dado continuidad a Pablo Durán (cuyo debut fue el último servicio prestado por el Chacho) pero esta receptividad hacia el talento de la casa se atisba en la ampliación del número de canteranos citados en las dos últimas convocatorias del primer equipo.