La gran temporada de Gabri Veiga no está pasando inadvertida en la selección española. Pocos después de conocer que había sido elegido (por segundo mes consecutivo) como mejor futbolista del Celta en octubre, el medio centro canterano recibió la buena noticia de que ha sido convocado por primera vez por Luis de la Fuente con la selección española sub 21. El responsable de la Rojita ha llamado al centrocampista del Celta para el encuentro amistoso que el combinado español va a disputar el próximo 18 de noviembre contra Japón en La Cartuja. El anuncio de Luis de la Fuente se produce después de que Luis Enrique Martínez dejase al canterano celeste fuera de la convocatoria para el Mundial de Catar, tras ser incluido inicialmente en la lista de 55 jugadores preseleccionados por el técnico asturiano para la cita mundialista.

Veiga ha sido el único canterano celeste con el que Luis de la Fuente ha contado en esta última convocatoria de la sub 21. Con la llamada de Luis de la Fuente, el centrocampista porriñés cubre una nueva etapa como internacional. A muchos sorprendió que el céltico fuese incluido por Luis Enrique entre los 55 elegidos con posibilidades de disputar el Mundial, entre los que también estaba Iago Aspas, pero nadie contaba con que se incluyese en lista definitiva a un jugador con ficha del filial que solo lleva un puñado de partidos como titular con el Celta en Primera División. Curiosamente, Veiga fue incluido en la lista previa para el Mundial sin haber sido convocado con la selección sub 21. El porriñés había participado con regularidad con las selecciones sub 18 y sub 19, pero nunca hasta ahora había sido convocado por Luis de la Fuente.