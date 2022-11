Carlos Carvalhal, entrenador del Celta, valoró el punto sumado en Vallecas frente al Rayo Vallecano y aseguró que, pese a estar en la pelea por el descenso, tienen “equipo y calidad” para salir de abajo y con la pretemporada que van a realizar durante las próximas cinco semanas en las que el campeonato se detiene para la disputa del Mundal de Catar “van a “mejorar mucho”.

Rayo y Celta se repartieron los puntos en Vallecas tras un partido con pocas ocasiones y que no tuvo mucho ritmo. “Ha sido un partido muy difícil contra un equipo que viene de ganar al Real Madrid. Hemos tenido una actitud muy fuerte y como equipo defendimos y atacamos bien con balon. Nos faltó eficacia pero el resultado es un punto que es importante y un premio”, dijo el técnico portugués, en conferencia de prensa. “Es un buen punto de partida. No ha sido fácil, pero creo que ha sido un cambio significativo con pocos entrenamientos”, matizó el portugués.

“Nosotros llegamos en un contexto muy difícil, con dos partidos difíciles por delante y poco tiempo para entrenar. Hoy ha habido disciplina y voluntad. Otra sensación que me llevo es que tenemos equipo y calidad y vamos a mejorar mucho con tiempo”, manifestó.

Iago Aspas, aquejado de molestias musculares, no pudo salir de inicio y entró mediada la segunda parte. “Iago es un gran capitán y corrió riesgos de agravar su lesión pero como le gusta y tiene amor grande por el Celta se puso a disposición. Después del calentamiento me dijo cuanto tiempo estaría disponible y me dijo que treinta o treinta y cinco minutos. Tiene un amor al Celta muy grande y está dispuesto a correr riesgos por su integridad”, concluyó.

Kevin

Por su parte, Kevin Vázquez, lateral derecho del Celta, dio por bueno el punto sumado en Vallecas para “cortar la mala racha”, aunque siguen sin ganar tras siete jornadas, y declaró que “el escudo de la camiseta se tiene que notar más en el campo”.

“Veníamos a un campo complicado. Ellos venían en buena racha, nosotros en mala, y era importante cortar la mala dinámica. Ahora hay que pensar en la pretemporada y en salir de abajo”, dijo a Dazn el futbolista pontevedrés, que disputó su primer partido de Liga en Vallecas.

“Siempre estoy disponible para el entrenador y para lo que necesite. Hoy me tocó jugar y estaré disponible para lo que me pidan”, señaló el jugador del Celta, que reconoció que la situación es delicada.

“Estamos trabajando porque el escudo se tiene que notar más en el campo y todos juntos debemos ir en la misma dirección”, concluyó el ayer capitán del equipo.