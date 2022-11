A la preocupación por la debilidad defensiva del Celta (26 goles en trece jornadas), Carlos Carvalhal suma en su segundo partido al frente del equipo vigués la duda de si podrá contar con Iago Aspas para la cita de esta tarde en Vallecas (19 horas) ante un Rayo Vallecano que viene de ganar al Real Madrid para situarse octavo en la clasificación con 21 puntos.

“Tenemos la duda de Iago Aspas, que ayer [por el martes] sufrió un golpe. Hoy ha entrenado, pero lo ha hecho condicionado por ese problema físico. Si fuese una lesión grave no estaría en el campo de entrenamiento. Va convocado”, dijo a primera hora de la tarde de ayer el técnico del Celta, que recupera a Gabri Veiga para la cita en Madrid y continúa sin poder contar con Hugo Mallo, De la Torre y Solari.

Carvalhal no esconde su preocupación por la fragilidad defensiva del Celta esta temporada, pero descarta la posibilidad de apostar por el juego directo en Vallecas porque considera que no es el estilo del Celta. “En nuestro equipo no tiene mucho sentido el juego en largo, pues apuesta más por el juego en corto. Nuestra matriz es ser un equipo ofensivo, pero un equipo ofensivo tiene que saber defender”, resalta el portugués, preocupado por la facilidad con la que los rivales superan a Marchesín.

Aunque se esperan novedades en el once, Carvalhal no parece dispuesto a hacer rotaciones en la portería: “Es uno de los mejores porteros del mundo y no tenemos un problema ahí”, proclama sobre Marchesín.

Kevin Vázquez, único jugador de campo que no se ha estrenado este curso, podría tener hoy su oportunidad. Cavalhal valora su regularidad: “Es un jugador de una personalidad fuerte, que es muy regular ofensiva y defensivamente. Tiene espíritu de equipo y a nosotros nos gustan los jugadores de equipo”.

La presencia de Aspas en Vallecas está en el aire por problemas físicos. “Ha sido un pequeño estiramiento, pero sin mayores consecuencias. Es más, por las sensaciones del jugador, no es nada grave. Vamos a pensar que estará presente”, apunta.

Carvalhal califica al Rayo como “equipo fuerte, sobre todo en casa, muy agresivo en el buen sentido de la palabra, que tiene capacidad individual, que juega muy bien por las bandas. Es un verdadero equipo, que ataca y defiende con muchos jugadores. Esperamos que nos pongan en dificultades, pero también queremos creárselas a ellos y ganar. El camino a seguir es mejorar la defensa y la fortaleza mental para ser resilientes. Es el camino a seguir: ser más fuertes. Es un reto para el equipo también”, admite el técnico.

Carvalhal también espera aprovechar el parón para transformar el grupo que dirige. “El equipo tiene competencia, valor. En el futuro, con más tiempo y conceptos, el equipo va estar en una posición diferente, pero necesitamos mucho trabajo. El equipo ha tenido una buena prestación. Me ha encantado en los primeros 25-30 minutos ante Osasuna”.

Deja abierta la puerta a la incorporación de jugadores en el mercado de invierno. Carvalhal reconoció que el martes recibieron la visita del director deportivo del Celta, Luís Campos, quien mostró su “sentido crítico” sobre los malos resultados del equipo vigués. “Quiso ver las cosas positivas y negativas que le están sucediendo al equipo”. El entrenador céltico reconoce que en el parón liguero analizará con el club el potencial de la plantilla antes de afrontar fichajes de refuerzos para los dos tercios que restan de campeonato.