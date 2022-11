Aspas, duda para la visita a Vallecas

El Rayo Vallecano vive una situación que ya quisiera para sí el Celta: es octavo, con 21 puntos, a un paso de los puestos europeos. Andoni Iraola ha construido un equipo compacto, vigoroso y con las ideas muy claras. Todo lo contrario a lo que está viviendo el equipo vigués, cuya irregularidad y fragilidad defensiva se han llevado por delante a Coudet y han dado la bienvenida a Carlos Carvalhal con otra derrota en Balaídos. El técnico portugués afronta su primer partido fuera de casa con la preocupación de zanjar la sangría goleadora que ha puesto en la picota a su portero, Agustín Marchesín, y al entramado defensivo del equipo. A estos problemas, los célticos añaden las dudas sobre la presencia de su estrella, Iago Aspas, con molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad en la víspera del partido que cierra la primera parte del campeonato, que no se reanudará hasta finales de diciembre debido al Mundial de Catar.

La probable baja de Aspas dificulta todavía más el compromiso del Celta en un campo que no se le da muy bien: no gana en Vallecas desde 2011 (en Segunda División) y lleva 26 años sin hacerlo en la máxima categoría. El curso pasado rascó un empate sin goles. Mantener la portería a cero es el primer objetivo de Carvalhal, después de que su equipo acumule 26 goles en contra en 13 jornadas. Solo el Elche, colista, presenta peores registris que los célticos, que podrían presentarse a la cita de hoy (19 horas, Movistar LaLiga/DAZN) con un once renovado para intentar frenar las embestidas por las banda de los laterales e interiores rayistas: Balliu, Fran García, Isi y Álvaro. La batuta de los madrileños la lleva el argentino Trejo, que ya acumula tres ascensos a Primera División con el conjunto franjirrojo.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 14ª Jornada 19.00h. Movistar LaLiga - DAZN Estadio: Vallecas RAYO VALLECANO CELTA 21 11 R. VALLECANO CELTA puntos puntos Año de fundación 1924 Presidente Raúl Martín Presa Temporadas en Primera 20 Estadio Vallecas 100 x 67 Capacidad 14.500 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 3 13 8 8 FUERA FUERA EN CASA EN CASA 1 4 2 2 0 1 2 2 Ganados 5 1 3 3 Empatados Perdidos GOLEADORES 8º 18º 3 7 Lejeune Aspas 3 3 Isi Veiga Álvaro Óscar Rguez . 3 2 2 1 Trejo Paciencia Fran García 2 1 Camello Aidoo Mingueza Álvaro 2 Falcao Carles Pérez 1 Catena Pathé Ciss Dimitrievski Aidoo Veiga 1 Comesaña Marchesín Catena 1 Una López Trejo Paciencia 1 Pathé Ciss Tapia Camello Mumin Unai Comesaña Galán Cervi Kevin Isi Balliu Entrenador Andoni Iraola Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Iván Villar, Coke, Domínguez, Tincho, Óscar Rodríguez, Fran Beltrán, Aspas, Larsen, Williot, Hugo Álvarez, Miguel Rodríguez y Pablo Durán Banquillo Diego López, Salvi Sánchez, Morro, Unai López, Óscar Valentín, Mario Suárez, Falcao, Mario H., Bebé, Saveljilch, Chavarría Árbitro:Munuera Monteroi(comité andaluz) LIGA 1ª DIVISIÓN. 14ª Jornada 19.00h. Movistar LaLiga - DAZN Estadio: Vallecas R. VALLECANO CELTA Año de fundación 1924 Presidente Raúl Martín Presa Temporadas en Primera 20 Estadio Vallecas 100 x 67 Capacidad 14.500 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 8º 18º Fran García Mingueza Álvaro Carles Pérez Pathé Ciss Dimitrievski Aidoo Veiga Marchesín Catena Trejo Paciencia Tapia Camello Mumin Unai Comesaña Galán Cervi Kevin Isi Balliu Entrenador Andoni Iraola Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Iván Villar, Coke, Domínguez, Tincho, Óscar Rodríguez, Fran Beltrán, Aspas, Larsen, Williot, Hugo Álvarez, Miguel Rodríguez y Pablo Durán Banquillo Diego López, Salvi Sánchez, Morro, Unai López, Óscar Valentín, Mario Suárez, Falcao, Mario H., Bebé, Saveljilch, Chavarría Árbitro:Munuera Monteroi(comité andaluz) 21 11 puntos puntos 3 13 8 8 FUERA FUERA EN CASA EN CASA 1 4 2 2 0 1 2 2 Ganados 5 1 3 3 Empatados Perdidos GOLEADORES 3 7 Lejeune Aspas 3 3 Isi Veiga Álvaro Óscar Rguez . 3 2 2 1 Trejo Paciencia 2 1 Camello Aidoo 2 Falcao 1 Catena 1 Comesaña 1 Una López 1 Pathé Ciss

Iraola, que no estará en el banquillo por sanción, apenas modificará el once que el lunes infligió la primera derrota del campeonato al Real Madrid (3-2). No necesita retocar nada. El Rayo es una apisonadora en estos momentos y una de las revelaciones del campeonato, Su fortaleza aumenta ante su afición: suma cuatro victorias y un empate, sin goles ante el Getafe, en los cinco últimos partidos.

Carvalhal, como es habitual en el fútbol, guarda con celo el once céltico que presentará en Vallecas, en el que se prevén importantes cambios, que se acentuarán si Aspas no se recupera a tiempo. Al once volverá el canterano Gabri Veiga, tras cumplir sanción, pues es uno de los más destacados de la plantilla en lo que va de curso.

El técnico de Braga no parece dispuesto a prescindir de Marchesín, al que ayer defendió en rueda de prensa calificándolo como uno de los “mejores porteros del mundo”. También reservó halagos para Kevin Vázquez, inédito esta temporada pese a su excelente rendimiento cada vez que lo necesitó Coudet. El lateral de Nigrán podría cambiar de banda para que Galán reforzarse el flanco izquierdo del centro del campo. Mingueza, en el costado derecho, completaría la línea defensiva junto a Aidoo y a Unai Núñez.

Este plan para fortalecer el entramado defensivo podría incluir a Tapia, en detrimento de un Beltrán que se ha visto perjudicado por los cambios constantes de posición en las últimas jornadas. Junto al peruano, Veiga y Galán intentarían frenar las acometidas de Isis y de Álvaro, dos cuchillos con los que el Rayo suele abrir las defensas rivales.

En ataque, Paciencia puede recuperar la titularidad en detrimento de un Larsen que se ve penalizado en esta situación de emergencia por su falta de gol. El portugués generó peligro ante Osasuna y cuenta con muchas opciones de desbancar al delantero noruego. Cervi y Carles Pérez, si Aspas no se recupera, repetirían en los costados, donde el Celta carece ahora mismo de repuestos ante las bajas de Solari y de De la Torre, y de las escasas apariciones de Williot.

La cantera mantiene una amplia representación en la convocatoria de Carvalhal, quien en el Braga apostó por los jóvenes. A los habituales Carlos Domínguez y Gabri Veiga se añaden Miguel Rodríguez, Pablo Durán (jugó unos minutos ante Almería y Osasuna), Hugo Álvarez, Tincho Conde y el portero Coke.