No habrá demasiados célticos en el Mundial, pero se ha asegurado al menos la presencia de uno. La lesión muscular o la escasa participación no han pasado factura a Luca de la Torre, que figura en la convocatoria oficial de Estados Unidos. En la prelista de España Luis Enrique ha incluido a Iago Aspas y Gabri Veiga, pero nadie del club confía en que figuren en la convocatoria definitiva. Está también pendiente Aidoo, que ha participado en las últimas convocatorias pero que todavía no tiene certificada su presencia en el Mundial.