Paciencia llama a la puerta

El Celta afronta este jueves un partido crucial frente al Rayo Vallecano con la necesidad de cambiar la perniciosa dinámica de resultados que retiene al equipo atrapado en el lodo desde hace seis jornadas. Carlos Carvahal, el técnico reclutado por el club para reflotar el equipo tras el despido de Coudet, sopesa cambios para medirse a los de Andoni Iraola. Uno de los retoques que podría introducir el preparador luso afecta a la delantera, donde Gonçalo Paciencia podría relevar al noruego Jörgen Strand Larsen como acompañante de Iago Aspas.

Las dificultades que Larsen está encontrando para anotar su primer gol con el Celta y los buenos minutos ofrecidos por el ariete portugués el pasado sábado contra Osasuna proporcionan al nuevo técnico argumentos para considerar una permuta en la pareja de delanteros. Al fin y al cabo, los delanteros viven del gol y la mala racha de Larsen, que lo ha jugado todo prácticamente desde su desembarco en el Celta, se prolonga ya desde hace diez jornadas. El noruego ha cortejado y acariciado más de una vez el gol, pero unas veces la madera y otras la falta de puntería le han impedido estrenarse como goleador en LaLiga después de 695 minutos sobre el césped.

A Paciencia le ha costado mucho menos trabajo perforar la portería rival. El ariete luso anotó su primer gol al Espanyol el mismo día de su debut como celeste en la jornada inaugural del campeonato enviando con un formidable cabezazo al fondo de la red un servicio de Javi Galán al segundo palo. Un gran gol que generó buenas expectativas sobre el rendimiento que el luso podría ofrecer a lo largo del curso. Las molestias físicas que el futbolista venía arrastrando desde su llegada al Celta en la semana previa al comienzo de LaLiga impidieron a Paciencia tener continuidad. Jugó 69 minutos frente al Madrid y solo 13, como suplente, ante el Girona antes de lesionarse en vísperas de la visita del Cádiz a Balaídos. Enfadado por la lesión, golpeó una pared y se fracturó dos dedos de una mano. Se le pronosticaron entre cuatro y seis semanas de baja, pero regresó en solo tres.

La lesión de Paciencia coincidió con la incorporación de Larsen, por quien el Celta pagó 11 millones al Groningen. El noruego (como había ocurrido con Paciencia en el Memorial Quinocho) debutó en LaLiga con un solo entrenamiento a sus espaldas. Coudet lo hizo saltar al verde en el segundo tiempo del partido con el Cádiz y el noruego solo tardó unos minutos en meterse en el bolsillo a Balaídos y al propio técnico. En sus primeros 45 minutos como celeste, dio una preciosa asistencia de tacón a Óscar Rodríguez, estrelló un balón a la madera y ofreció un interesante repertorio de detalles técnicos, pero sobre todo mostró una personalidad arrolladora y una madurez impropia de un chico de solo 21 años.

Su deslumbrante debut sumado a la lesión de Paciencia le despejaron por completo el camino de la titularidad, que ha mantenido con buenas actuaciones, pero sin gol. Lo rozó en un par de ocasiones en el Metropolitano y se le anuló otro que habría supuesto el empate en el Camp Nou. Lo persiguió luego sin éxito en los siguientes partidos. Forzó, con un imponente gesto técnico, la expulsión de Luiz Felipe que resultó clave en la victoria frente al Betis y dio otra asistencia a Óscar Rodríguez en el Nuevo Zorrilla que no sirvió para maquillar el desplome sufrido en Pucela. Larsen lo ha hecho casi todo bien, pero le ha faltado lo indispensable. Y la falta de gol ha ido minando su confianza.

La confianza de Paciencia, en cambio, no ha decrecido. Al portugués la ha costado ir sumando minutos, a lo que ha contribuido el partido que se perdió por sancióno por decirle “muy mal” al árbitro Cuadra Fernández al final del partido contra la Real Sociedad. “Soy una opción más para ayudar”, dijo el luso tras recuperarse de su lesión. Poco a poco, Paciencia ha ido entrando en juego, cada vez con mejores prestaciones, sobre todo en la última cita frente a Osasuna, donde rozó el gol y ofreció un repertorio asociativo que no se ha visto últimamente en Larsen. Y el trabajo del luso alimenta la duda.

La vuelta de Veiga reestructurará la medular

El regreso de Gabri Veiga al once celeste tras cumplir sanción ante Osasuna por la tarjeta roja directa que fue mostrada en Almería propiciará cambios en el once. El canterano es ahora mismo una pieza clave en el esquema celeste y se da por descontado que Carvalhal, como hizo Coudet desde el partido contra el Cádiz, volverá a dar galones a Veiga en la posición de enlace con la delantera, quizá con algún matiz táctico sobre la función que venía desempeñando con el argentino. Queda por ver cuál de los jugadores que ocuparon el pasado sábado la lína de volantes avanzados es el sacrificado por el técnico, que maneja diferentes posibilidades. El damnificado podría ser fácilmente Carles Pérez, que podría pagar el mal partido firmado contra los rojillos. El catalán fue completamente intrascendente en la banda derecha y Carvalhal no dudó en sustituirlo al inicio del segundo tiempo por Swedberg, desplazando a Cervi a la banda derecha. No parece probable que el nuevo entrenador celeste prescinda de Óscar Rodríguez, un tipo que lo ha jugado prácticamente todo desde que LaLiga alzó el telón y que ha ocupado tanto la posición de enganche como ambas bandas.Queda por ver qué posición destina Carvahal al exsevillista con el retorno de Veiga. Si Carles es el elegido para jugar de partida, el talaverano se movería por la banda izquierda; si el designado fuese Cervi, actuaría por el flanco izquierdo. En el improbable caso de que Óscar iniciase el encuentro en el banquillo, Carles ocuparía el costado derecho y Cervi el izquierdo. No puede descartase, sin embargo, que el técnico deje fuera de la ecuación al argentino, en cuyo caso Carles se movería por la banda derecha y Óscar se desenvolvería por el flanco izquierdo.