El portugués Carlos Carvalhal, que hacía su estreno en el banquillo de Balaídos, consideró “injusta” la derrota de su equipo ante el Atlético Osasuna (1-2), en un partido en el que su rival, subrayó, marcó “en las dos primeras veces que llegó” a su portería mientras que los esfuerzos de los vigueses resultaron inútiles. El técnico prefería quedarse con la parte positiva que le dejaba el choque: “Por la labor de mis jugadores, por no haber perdido nunca la cabeza, por jugar siempre con el balón en el pie y por haber tenido tantas oportunidades, como mínimo, que el contrario, el resultado es una injusticia”, señaló el nuevo técnico celeste.

Carvalhal ahondó en su análisis: “Fue un partido muy ingrato porque las dos primeras veces que Osasuna llegó a nuestra portería hizo sus goles. Merecíamos más. Como primera impresión del equipo, tras tres días aquí, hicimos muchas cosas positivas durante el partido”.

Para Carvalhal, lo más positivo del choque fue “la actitud” de sus jugadores porque buscaron el gol “con paciencia” contra un equipo que “defiende muy bien”.

“Nunca perdimos la cabeza y circulamos el balón, teniendo oportunidades. Infelizmente, su portero estuvo muy bien dos veces en la segunda parte. Hay muchas cosas positivas y alguna otra negativa. El equipo está sufriendo muchos goles en contra desde el inicio de la temporada”, admitió el entrenador portugués.

Preguntado por el penalti anulado por el VAR en los últimos minutos y que podía haber significado el empate para los vigueses, dijo que no habla del arbitraje. “Esa es tarea para los árbitros y los analistas, no es mi costumbre. Normalmente, el 99 por ciento de las veces, no hablo de los árbitros”.

Por último, Carvalhal comentó sobre lo que supone dirigir a un futbolista como Iago Aspas después de verle anotar el primer gol en vivo: “Es un jugador fantástico. Tiene una influencia muy grande en la dinámica colectiva del equipo. Es un gran jugador. Es muy grato tener a un jugador con esta capacidad y espero también ayudar para que sea mejor porque esa es nuestra función, hacer que los jugadores sean mejores cada día”.