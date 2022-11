El Celta es incapaz de remontar

El relevo en el banquillo no ha servido de momento para rescatar al Celta de la infame racha de resultados que le persigue desde el mes de octubre. El Celta de Carvalhal reincidió frente a Osasuna en los vicios que llevaron al despido de Coudet: mandíbula de cristal, nula capacidad de reacción y escasa pegada. Seis partidos sin ganar encadena ya el conjunto celeste, que sobrevive a duras penas gracias a la inspiración de Iago Aspas y no encuentra soluciones cuando el rival se adelanta en los partidos, lo que suele ocurrir casi siempre. Funciona el Celta por inercia, con una actitud que no merece reproche, pero con demasiadas dificultades para dar velocidad al juego, problemas para elegir bien en los últimos metros y graves despistes de marcaje. Y no acaba de dar el equipo vigués encaje a los fichajes, cuyo rendimiento, salvo contadas excepciones, puede calificarse de discreto.

Nada puede imputársele a Carvalhal en la derrota. El nuevo técnico necesita tiempo para implantar su modelo. Ni las circunstancias del encuentro, ni la delicada situación que atraviesa el equipo favorecían los experimentos y tampoco tenía el sucesor de Coudet demasiado donde elegir como para sorprender. Con algún leve matiz, el luso dio continuidad a la idea de su predecesor, pero al mismo tiempo dejó clara su intención (el debut de Swedberg lo confirma) de utilizar todos los recursos que tiene a mano. Once continuista Con apenas tres entrenamientos a sus espaldas y un puñado de bajas, Carvalhal apostó por un once continuista.. La única novedad, casi obligada, fue Cervi que suplió al sancionado Gabri Veiga. El argentino actuó en banda izquierda, desplazando a Óscar Rodríguez al vértice superior del rombo. El nuevo técnico situó al talaverano algo más retrasado de lo que lo venía haciendo Coudet. Repetían de partida Carles Pérez y Mingueza. El primero tuvo muy poca incidencia en el juego ofensivo, el segundo, en cambio, dio muy interesantes soluciones al equipo en la salida de la pelota, tanto a la hora de conducir desde cancha propia como de asociarse con sus compañeros o buscar el centro al área rival. Otra vez el primer tiro El maleficio del primer tiro volvió a cebarse con el Celta. Osasuna marcó en su primer disparo contra la portería de Marchesín como antes lo hicieron Almería, Getafe, Valladolid y Real Sociedad. Sobrenatural parece la maldición que persigue al Celta como sobrenatural fue el trallazo con el el Chimy Ávila abrió el marcador. El argentino se encontró un balón suelto sobre la frontal de área y descerrajó un latigazo con el exterior del pie imposible de detener para Marchesín. El Celta encajó el golpe con entereza. Lejos de hundirse, se estiró en busca del empate que encontró diez minutos por medio, como no, de Aspas, que cazó con un remate imparable una asistencia de Cervi en una acción iniciada por Javi Galán. Un gran gol que condensa prácticamente toda la aportación del argentino y el extremeño, en el partido. A partir de este momento ya no hubo casi nada más. A ambos les cuesta desbordar y cuando son capaces de generar desequilibrio eligen mal. Un fatal error de marcaje No se necesita mucho para hacerle un gol al Celta. Osasuna encontró el segundo en su segundo disparo a puerta gracias al intuitivo talento de Chimy Ávila (una pesadilla ayer para el Celta), que aprovechó un error de marcaje de Javi Galán para batir a Marchesín con una testarazo impecable. La jugada se inició en la banda contraria con un balón largo hacia Manu Sánchez que el lateral zurdo rojillo controló en el lateral del área céltica y bombeó sobre la defensa con un balón que Chimy, indetectable para Galán, picó de cabeza lejos del alcance del irregular guardameta céltico. Debuta Swedberg En el segundo tiempo, Carvalhal hizo debutar a Williot Swedberg, la apuesta de futuro de Luis Campos a quien Coudet no dio un solo minuto. La aportación del sueco fue irrelevante, aunque tampoco podría esperarse otra cosa de un chico tan joven e inexperto en la Liga que no anda precisamente sobrado de confianza. Swedberg entró por Carles, que se retiró del campo enfadado, pero sin haber aportado nada digno de mención. Paciencia mejora el ataque Con Swedberg entró por Larsen Gonçalo Paciencia. El portugués fue de menos a más en el partido, hasta convertirse con el paso de los minutos en uno de los mejores activos del conjunto vigués. Puso intención y cierto veneno en el remate y dio un par de buenos servicios a Aspas, demostrando ser un tipo que entiende bien el juego. Penalti anulado La actitud es acaso la mejor virtud de este Celta. Sin fortuna el equipo vigués buscó el empate hasta el final y acabó empujando a Osasuna hacia su portería. Pudo encontrar la igualada en un penalti (que no era) señalado por Figueroa Vázquez. El VAR pidió la revisión de la jugada y el colegiado, acertadamente, rectificó anulando la pena.