No falló el Celta en su visita a Gijón, en un partido que tuvo un arranque frenético, pues los vigueses se adelantaron al minuto de juego. No tardaron en reaccionar los asturianos, que empataban a los cuatro minutos. Sin embargo todo fue un espejismo, ya que a partir de ese momento el encuentro cayó del lado céltico, que al descanso ya ganaba por un claro 1-3. En la segunda parte el encuentro ya no tuvo historia.