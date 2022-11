Decía el informe de Luis Campos, el que presentó para liquidar a Eduardo Coudet a comienzos de semana, que para tener alguna oportunidad de ganar los partidos que restaban antes del parón era imprescindible el cambio de inquilino en el banquillo. Pues se ve que tampoco. El fallo estructural es ahora mismo demasiado grande como para solucionarlo con una cara nueva o un discurso diferente. Se necesita tiempo, bisturí y seguramente cambios más profundos para reconducir un rumbo que lleva al Celta directo al tormento.

Sopla con fuerza el viento en contra del Celta al que la tostada le cae permanentemente del lado de la mantequilla. Ni el cambio de patrón con la llegada de Carlos Carvalhal al banquillo ha servido para reconducir el camino de un equipo bloqueado, que encaja goles con una facilidad pasmosa y que arriba vive exclusivamente de ese hombre orquesta que es Iago Aspas. Osasuna,equipo en el que se advirtien todas esas virtudes que se echan de menos en el Celta, le castigó con dos goles de Chimy Avila en sus primeras llegadas y luego supo manejar el partido con personalidad para frenar los esfuerzos desesperados de los vigueses por revolverse contra su destino. Las dinámicas tienen un peso exagerado en el fútbol y ahora mismo el Celta y el Osasuna son dos mundos opuestos. Por su rendimiento actual y por la configuración de sus proyectos. El Celta es un experimento que no sabemos cómo finalizará y el Osasuna es una idea bien concebida y perfectamente ejecutada durante el último lustro. Recogen lo que han sembrado con esmero desde hace tiempo, sin tratar de inventar nada, ni de innovar en exceso. Solo aplicando el sentido común y las viejas reglas del fútbol, esas que aún siguen funcionando en muchas plazas.

El partido del Celta fue una constante cuesta arriba por culpa de esa extraña maldición que convierte cada disparo del rival en gol. Es complicado encontrar un precedente semejante. Da igual lo que haya sucedido antes. Solo se trata de atreverse para encontrar el premio gordo. Ayer fue el Chimy Avila el agraciado. En el minuto siete, cuando los pamplonicas nmo habían asomado por el área de Marchesín, recibió un balón en el vértice del área grande y aprovechó la generosidad de Galán, que le concedió tiempo y distancia, para preparar el disparo e incrustar el balón junto al palo derecho de la portería de Marchesín.

El Celta –que jugó con el único equipo que podía formar debido a las numerosas bajas– encajó el mazazo con ciertas dosis de orgullo y se fue en busca del área de Osasuna, sobre todo a través de la banda izquierda. Galán envió alto un buen pase de Aspas; Oscar pudo anotar en una falta directa que Aitor despejó como buenamente pudo y un cabezazo de Larsen se fue a un palmo de la portería de los navarros. Fue el aviso de lo que vendría poco después cuando en una buena combinación entre Galán y Cervi el balón cayó a los pies de Aspas que incrustó el balón en la escuadra derecha del Osasuna para devolver la igualdad al marcador. Pero el estado de felicidad volvió a durar poco porque diez minutos después el Chimy Ávila volvió a sacar un remate descomunal para congelar al Celta. Un cabezazo en carrera, salvaje, picado, con el que contó de nuevo con la complicidad de Galán que no detectó su aparición por el área y le facilitó la tarea. Habrá quien le pida más en esa acción a Marchesín pero el balón tras el bote se encabrita en busca del palo largo a una altura completamente imposible para él. Otro gallo habría cantado si alguien le hubiese complicado el remate.

El segundo bofetón sí que lo sintió el Celta que no entendía cómo era posible que cada vez que el rival prueba suerte el balón siempre acaba en el fondo de la portería. La cuestión es que el Celta, golpeado en el ánimo, fue solo voluntad hasta el descanso. Los problemas para llegar a la portería del Osasuna ya fueron más evidentes. Los navarros son un dolor de muelas, un equipo que juega a un ritmo superior a la media y que cierra espacios con un disciplina y solidaridad más propios de un cuerpo de élite militar. Y el Celta no puede igualar eso.Sus armas son otras y ayer no aparecieron más allá de los destellos de Aspas. Larsen se encontró centrales que no se doblan con facilidad, Carles no dejó ni un detalle, Cervi puso voluntad sin más...de nuevo pocas amenazas para un rival que solo se tenía que preocupar de que Iago no les hiciese un roto.

El Osasuna se fue haciendo con el control del partido mientras Carvalhal buscó en el banquillo un extra con la entrada de Paciencia –que mejoró mucho las prestaciones de Larsen y demostró que debe ser un futbolista aprovechable– y de Swedberg, que hacía su estreno como futbolista del Celta en partido oficial y que tocó apenas cuatro balones sin mayor trascendencia.

Con el paso del tiempo y sobre todo la colaboración que Paciencia ofreció a Aspas, el partido se fue inclinando algo más hacia el área del Osasuna, pero a los vigueses les faltó un punto más de inspiración para incomodar al rival. Eso sí, al menos sí encontraron orgullo y nervio en los últimos minutos para darse una oportunidad. Aitor Fernández se pasó buena parte del segundo tiempo sin que nadie le alterara, pero acabó siendo decisivo en los últimos minutos del choque cuando el Celta se volcó sobre el área pamplonica. Primero fue Aspas en posición acrobática y luego Gonçalo Paciencia, una de las pocas noticias buenas del partido, quienes se encontraron con el buen portero de los navarros que sacó intervenciones de mérito. En esos remates finales estuvo un empate que el Celta seguramente mereció, pero el viento sopla en contra de este equipo que debería buscar inspiración a veces en clubes como Osasuna. Las viejas reglas del fútbol siguen funcionando.