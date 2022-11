Iago Aspas lamentó tras el encuentro la mala fortuna que está teniendo el Celta con los primeros remates de los rivales contra la portería de Marchesín. Sin eludir la autocrítica, el goleador celeste relacionó la mala suerte con la difícil dinámica que atraviesa el equipo celeste y, pese a rescatar momentos de buen juego, hizo hincapié en que el Celta tiene que defender mejor. “Cuando estás en una situación jodida, pasa lo que se ha visto. Hemos tenido ratos de buen fútbol, sobre todo en la primera parte. El primer tiro va a gol; el segundo un cabezazo que bota alto, está solo y entra. Defendiendo así es más difícil”, declaró Aspas al Celta Media. “Tenemos que arroparnos todos, defender un poco más abajo para revertir esta situación”, añadió.

El delantero celeste consideró que el equipo hace méritos para tener mejor suerte en los partidos, “No nos desesperamos. Tenemos llegadas, acercamientos al área. Nos cuesta, por supuesto, porque los rivales defienden bajo, pero nos han tirado tres veces desde fuera del área y nos ha metido dos goles. Es la dura realidad.”, insistió Iago, que confió en que el equipo reaccione en el complicado encuentro que tiene ante e Rayo antes del parón liguero. “Será un partido jodido porque el Rayo en su casa es muy fuerte pero vamos a seguir compitiendo, peleando para conseguir los tres puntos y salir de ahí abajo. No podemos desfallecer, queda mucha temporada por delante y vamos a dar muchas alegrías”, destacó.

Gonçalo Paciencia, por su parte, reconoció que la falta de victorias está minando la confianza del equipo. “Siempre es así cuando no salen las cosas. No hay victorias y no hay tanta confianza, pero es el momento, un momento que ya está hacia un tiempo pero hay que seguir. Tenemos que unirnos, juntarnos para llevar al Celta a su mejor versión”, indicó el portugués, que puso el foco en el próximo compromiso contra el Rayo Vallecano: “Tenemos un partido muy pronto para enseñar otra cara”, dijo Paciencia. El luso reconoció no obstante que el momento es difícil. “No estamos bien porque no ganamos. Pero la gente esta unida. Sabemos de la calidad del equipo y vamos a llevarlo a su mejor versión”, apuntó.