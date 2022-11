No hay tiempo para reponerse del cansacio de los largos viajes, y el Celta Zorka Recalvi ya está ultimando el partido que mañana lo enfrenta al Recoletas Zamora, en lo que supone la octava jornada del campeonato liguero.

Los dos equipos llegan a esta jornada con la igualdad como aspecto destacado. En los siete partidos disputado, los dos equipos han sumado cinco victorias y dos derrotas. Las zamoranas cayeron ante Canoe y Alcobendas; mientras que las célticas cayeron ante el Al-Qázeres y el Baxi Ferrol.

La única diferencia entre ambos equipos está en el balance puntos a favor y en contra, en donde el Recoletas muesta mejores números en ataque, pero es el Celta quien defiende mejor, y quien menos puntos encaja.

Es por ello que la igualdad es máxima entre ambos equipos. Un choque que se resolverá por pequeños detalles, y en donde el equipo entrenado por Cristina Cantero deberá volver a rendir a un nivel muy alto en la faceta defensiva.El equipo ha conseguido dar un paso al frente en este aspecto, y esta faceta ha sido clave en las cinco victorias que ha acumulado el equipo.

En el aspecto deportivo, Cristina Cantero no sabrá hasta el último momento si podrá contar con la americana Cliney. La alero sufrió la semana pasada un pequeña lesión muscular, y no jugó ni frente al Baxi Ferrol ni el martes en Azkoitia, y es que el cuerpo técnico no quería que forzase, teniendo en cuenta el importante partido que tiene mañana el equipo vigués.

El resto de jugadoras está en plena forma, por lo que Cantero no tendrá problemas para contar con todas.

En lo que al cuadro zamorano se refiere, su jugadora más destacada es la nigeriana Ezegibo, que acumula su segunda temporada en el Recoletas. Isa Latorre es otra de las jugadoras destacada del cuadro castellano leonés, con la brasileña de Carvalho, cerrando el podio de jugadoras más importantes. Su objetivo, una vez más, es recuperar su sitio en la máxima categoría.

Tanto desde el cuerpo técnico, como desde la plantilla de jugadoras, hacen un llamamiento para que mañana el pabellón de Navia registre la mejor entrada de la temporada. Las jugadoras son conscientes de la importancia de contar con el apoyo desde la grada, y le piden a los aficionados que acudan al pabellón.