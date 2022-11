Carlos Carvalhal se estrena con el Celta frente a Osasuna con la misión de rescatar al conjunto celeste de la mala racha de resultados que lo han situado al borde de los puestos de descenso y propiciado el despido de Eduardo Coudet. El preparador luso afronta el reto “muy ilusionado” y “encantado” con los mimbres que el club ha puesto a su disposición, pero con solo tres entrenamientos a sus espaldas no planea demasiados cambios en los dos partidos que va a dirigir hasta el parón liguero. “Solo son tres días, no soy mago, soy entrenador”, anticipa.

Su prioridad mientras inculca al plantel su modelo de juego es “dar confianza” a sus jugadores, que se sientan “cómodos ” y “valorados” para intentar exprimir su máximo nivel antes de que la competición se detenga. La primera parada será está tarde en Balaídos contra Osasuna “un rival difícil y en buena fase” ante el que Carvalhal espera “hacer un buen partido y ganar, que es lo más importante”.

El encuentro ante los rojillos centra las preocupaciones del sucesor de Coudet. No obstante, en su primera comparecencia (telemática) ante los medios informativos, Carlos Carvalhal ha dado algunas claves de cómo quiere que juegue su equipo, qué papel pretende que desempeñe la cantera y cuáles son los retos que tiene por delante con el Celta.

Modelo de juego

Carlos Carvalhal no ha ofrecido demasiados detalles sobre el modelo que juego que quiere implantar en el Celta, aunque sí ha ofrecido algunas pinceladas cómo quiere que juegue su equipo. “Quiero un equipo de trabajo, humilde, que disfrute del juego y que los jugadores den lo máximo y hagan disfrutar a la afición en Balaídos. Es lo que quiero que pase”, explica . “Queremos ser protagonistas, tener el balón, un equipo que disfrute y haga disfrutar”, añade.

A la hora de definirse, se considera un técnico ofensivo, pero con vocación de equilibrio. “Es difícil hablar de uno mismo, lo tendrían que hacer los aficionados o los jugadores que han estado conmigo. Nos gusta el buen fútbol, atractivo, que mira a la portería y al gol y al mismo tiempo que un equipo busca el equilibrio. Ese es el desafío de cualquier entrenador. Necesitamos tiempo, pero vamos a llegar seguro”, detalla.

Carvalhal niega, como se le ha atribuido, que tenga predilección por jugar con un esquema de tres centrales. “Nunca jugamos con tres centrales. Cuando lo hicimos fue por alguna ausencia de un jugador lateral. Pero nunca quisimos jugar con tres centrales”, asegura.

El papel de la cantera

El nuevo entrenador celeste se muestra partidario por apostar por los jóvenes talentos del club en la línea de la experiencia vivida hace años en el Sporting de Braga, donde hizo debutar a 17 canteranos, según él mismo recordó. De momento ha incluido en su primera convocatoria a cinco jugadores del filial: Coke Carrillo, Tincho, Hugo Álvarez, Miguel Rodríguez y Pablo Durán, además de a Carlos Domínguez, habitual en estas lides. “Jugaremos con los once que creemos que serán mejores para empezar, independientemente de la edad, por su competencia. Puedo asegurarlo, porque si no, no habrían debutado 17 jóvenes en el Braga. Estamos satisfechos con la plantilla”, subraya. De los jóvenes, ha destacado, en concreto, su “voluntad de debutar y disfrutar”.

Buenos mimbres

El preparador portugués está satisfecho e ilusionado con los mimbres que se ha encontrado para trabajar. “He encontrado un equipo con voluntad de ganar, con competencias. Siempre hay cosas que se pueden cambiar. Estamos listos para mañana, ilusionados. Yo, en particular, estoy muy ilusionado”, ha comentado. Carvalhal valora especialmente el nivel competitivo del plantel. “Me gusta mucho. Me encanta la competitividad, la humildad, la capacidad de trabajo. He visto una atmósfera muy buena. Hay jugadores de gran capacidad, con pasado grande, y todos tienen un futuro abierto. Otros no han jugado tanto y pueden jugar”, ha precisado.

El duelo contra Osasuna

El duelo de esta tarde contra el conjunto que dirige Jagoba Arrasate es la principal preocupación de Carlos Carvalhal. “Estamos listos para mañana”, señala sobre la situación en que ha visto al equipo.

El nuevo técnico guarda un gran respeto hacia Osasuna, del que destaca su gran momento de forma, pero está convencido de que sus jugadores estarán a la altura del desafío. “Tenemos un gran respeto por el rival, vamos con corazón y cabeza a intentar ganar. Están en un gran momento, los hemos estudiado”, apunta al tiempo que resta importancia a las numerosas bajas que afectan al Celta. “No es mi costumbre lamentarme de las bajas”, confiesa. “Tenemos algunas bajas, pero seguramente tenemos once jugadores en Balaídos con mucha voluntad de ganar, con ilusión, organización, también muchos jóvenes de la cantera que estarán en la convocatoria”, agrega Carvalhal, que concede “toda la importancia” a los dos próximos compromisos ligueros: “Cada minuto con la camiseta del Celta tiene que ser trascendente, hay que darlo todo. Eso tiene que ser una tónica normal en el equipo. Ahora el foco está en este partido, no pensamos en nada más”.

Partido a partido

Carlos Carvalhal elude marcarse objetivos a largo plazo. Por el momento, su única aspiración es ganar el siguiente partido. “No me gustan los objetivos a largo plazo. Si quieres llegar a Santiago desde Vigo, tienes que pasar por otras localidades. No hay que hablar del destino final, sino concentrarte en el camino, que es el partido siguiente”, establece. Su hoja de ruta es similar a la trazada en su momento con el Sporting de Braga: “Quiero intentar hacer lo mejor en todas las competiciones, abordando partido a partido como hicimos en Braga”. Cada encuentro, precisa, cuenta como el que más: “Cada partido es el momento más importante de nuestra vida. Estoy tranquilo, sé el grupo que tengo en mis manos y que tiene capacidad para competir en todos los partidos”.

Fichajes invernales

Carlos Carvalhal no podido evaluar por el momento si el equipo necesita reforzarse en el próximo mercado de invierno.”Puedo responder dentro de cinco o seis partidos. Acabo de llegar. Tengo un conocimiento grande de vídeos de los jugadores, pero nulo conocimiento personal. Estamos conociendo también a las personas, interesa saber de qué cultura vienen”, relata. “Si hay debilidades en el futuro, intentaremos detectarlas y solucionarlas”, dice.

Iago Aspas

El sucesor de Coudet espera obtener el máximo rendimiento de todos sus jugadores, también de Iago Aspas. “Es un jugador diferencial, de gran capacidad, con un pasado y presente fantásticos, queremos proporcionarle un futuro aún mejor. Es el capitán ahora mismo. Le deseamos lo que a todos: que hagan lo mejor de su carrera”, indica. “Hasta los que tienen más edad pueden hacerlo mejor que en el pasado. Ese es el desafío también con Iago”, proclama.

La herencia del Chacho

Carlos Carvalhal se propone aprovechar las cosas buenas que el equipo hacía con Coudet: “La actitud, la capacidad de trabajo colectivo son cosas que nos gustan de este equipo y de estos jugadores, vamos a intentar mantenerlo y con más tiempo y días, intentar mejorar con nuestra propuesta de juego, apunta..

Pretemporada

El nuevo técnico esbozó, por último, sus planes para el parón liguero. “Haremos, una parada, un stage y también jugaremos encuentros amistosos”, desvela.