Aterrizaje forzoso con lo puesto

Carlos Carvalhal se estrena con el Celta con lo puesto en un espinoso encuentro frente a Osasuna (Balaídos, 18.30, Movistar LaLiga) que el equipo vigués necesita ganar para poner distancia con la zona de descenso y ganar tranquilidad mientras el sucesor de Coudet implanta su modelo de juego. El preparador luso se pone al frente del cuadro celeste con solo tres días de trabajo tras el fulminante despido del Chacho, víctima de la mala racha de resultados encadenada en el mes de octubre y de su falta de sintonía con Luis Campos, arquitecto del actual plantel.

El preparador luso ha protagonizado un aterrizaje forzoso y afronta esta primera cita en LaLiga en precario debido a las numerosas bajas que afectan al equipo. Carvalhal no podrá contar con Hugo Mallo, Luca de la Torre y Augusto Solari, que se recuperan de diferentes lesiones musculares que los mantendrán fuera de juego hasta que la competición se reanude tras la disputa del Mundial. La ausencia más significativa es, sin embargo, la del joven canterano Gabri Veiga, un chico con ficha del filial que esta temporada se ha convertido en una pieza esencial del equipo. El porriñés fue rigurosamente expulsado en Almería por propinar un involuntario pisotón a un rival y tendrá que cumplir frente a Osasuna el partido de suspensión que le ha sido impuesto por el Comité de Competición.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 13ª Jornada 18.30h. Movistar LaLiga Estadio: Balaídos Árbitro:Figueroa Vázquezi(comité andaluz) CELTA OSASUNA Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1920 Presidente Luis Sabalza Temporadas en Primera 39 Estadio El Sadar 105 x 67 Capacidad 23.516 11 20 puntos puntos 8 3 15 5 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 2 1 5 1 2 0 0 2 16º 7º Ganados 2 5 2 2 Empatados Perdidos GOLEADORES Galán Nacho Vidal Chimi Ávila Aimar Kike García Darko Moncayola Kike Barja Rubén García Moi Gómez 4 2 2 1 1 1 1 1 6 3 2 1 1 Aspas Gabri Veiga Óscar Rodríguez Paciencia Aidoo Chimi Ávila Cervi Moncayola Larsen David García Unai Budimir Marchesín GOLEADORES Óscar Rodriguez Lucas Torró Beltrán Aitor Aspas Unai García Aidoo Aimar Carles Pérez Juan Cruz Mingueza Moi Gómez Entrenador Carlos Carvalhal Entrenador Jagoba Arrasate Banquillo Iván Villar, Coke, Kevin, Carlos Domínguez, Tapia, Carles Pérez, Swedberg, Paciencia, Miguel Rodríguez, H. Álvarez, Tincho, P. Durán Banquillo Juan Pérez, Darío, Darko, Roberto Torres, Rubén Peña, Ibáñez, Manu Sánchez, Aridane, Kike Barja, Kike García

Las bajas (especialmente las de Mallo y Veiga) dejan a Carvalhal muy poco margen de maniobra para componer su primer once. El técnico luso ya ha anticipado que no va a hacer grandes cambios, si acaso algún matiz técnico o mínimo retoque, con lo que no se esperan esta tarde más cambios de los estrictamente indispensables.

La portería será para Augustín Marchesín y no se esperan tampoco grandes novedades en defensa. Si no hay sorpresas, como ha avanzado el nuevo técnico, el equipo mantendrá la defensa de cuatro con Óscar Mingueza y Javi Galán en los flancos y Aidoo y Unia Nuñez en el eje de la línea. La opción de Kevin como lateral derecho no está descartada, pero resultaría sorprendente.

Por delante de la zaga la duda estriba en quién suplirá la ausencia de Gabri Veiga. Óscar Rodríguez parece la opción más plausible, si bien es posible que el técnico opte por un doble pivote, con Beltrán y Tapia, lo que podría llevar al talaverano a una de las bandas, seguramente la izquierda, pues Carles Pérez se perfila como principal candidato a ocupar el flanco derecho. En tal caso, el sacrificado en el once sería Franco Cervi. Claro que Carvalhal podría optar por incluir al argentino en banda izquierda y dejar fuera de la ecuación a Tapia, con Óscar en la posición de enganche y Carles en la derecha.

En punta es más que probable que el preparador luso repita con Aspas y Larsen, sin descartar la posibilidad de que Gonçalo Paciencia pueda entrar de inicio junto al moañés.

Osasuna, mientras, comparece en Balaídos en un momento especialmente dulce de forma, con 20 merecidos puntos en su casillero, y decidido a romper su maleficio en Balaídos, donde solo cuenta con un triunfo, hace ya 16 años, en 23 visitas al coliseo celeste en Primera División. El preparador rojillo, Jagoba Arrasate, tiene la duda del portero Aitor Fernández, quien ayer se ejercitó al margen del grupo por causa de una amigdalitis. Los problemas físicos del guardameta podría propiciar el debut de Juan Pérez. Sin embargo, lo que sí se da por seguro es el retorno al once de Aimar Oroz y Moi Gómez, catalizadores esta temporada del juego rojillo. La presencia de Torró se da también por segura, así como las de Chimy Ávila, Moncayola o Ante Budimir.