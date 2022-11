El Celta vive en estos momentos su proceso de “portuguesización” más importante de su historia. Ha pasado de no volver la vista al país vecino a convertirlo en la base de su proyecto deportivo. Siempre extrañó que la proximidad geográfica y el hecho de tener a poco más de una hora de Vigo un mercado ingente de futbolistas de primer nivel, el Celta nunca tuviese demasiada curiosidad por lo que sucedía al otro lado del Miño. La prueba está en que Gonçalo Paciencia se convirtió este verano en el séptimo futbolista portugués en vestir la camiseta del Celta. Un número ridículo en casi cien años de historia. Antes que él solo Carlos Freire, Bruno Caires, Nuno Capucho, Jorge Cadete, Miguel Areias y Vasco Fernandes llegaron a Vigo procedentes de la productiva cantera portuguesa.

Sin embargo, ahora no se puede entender el Celta sin la escuela portuguesa después de que el club haya dado la dirección de su proyecto a Luis Campos y éste haya sentado en el banquillo a su compatriota Carlos Carvalhal. De repente Portugal se ha hecho más presente que nunca en el Celta. Carvalhal es el segundo entrenador portugués se hace cargo del equipo vigués en toda su historia. El primero fue Miguel Cardoso hace poco más de tres años. Curiosamente el de Trofa fue discípulo de Carvalhal –seis años mayor que él– ya que formó parte de su cuerpo técnico durante la etapa en la que el técnico miñoto dirigió a Os Belenenses y disfrutó de su primer ciclo al frente del Sporting de Braga (entre 2004 y 2006). Luego Miguel Cardoso se unió al cuerpo técnico de Domingos Paciencia (padre del actual jugador del Celta) y posteriormente le llegó la ocasión de volar en solitario en el Río Ave e iniciar su ciclo como primer entrenador. De todos modos, Carlos Carvalhal tratará de mejorar el recuerdo que su discípulo dejó en los meses que entrenó al Celta, aunque en su descargo siempre quedará el dato no menor de que mientras estuvo en Vigo no dispuso ni un día de Iago Aspas, lesionado entonces.

Al margen de esa circunstancia, la tendencia es evidente que ha cambiado en el Celta. El modelo portugués se ha impuesto y tal vez eso también acarree en el futuro una mayor curiosidad sobre los futbolistas que ahora mismo produce Portugal.