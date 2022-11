Carlos Carvalhal se muestra “encantado” con el grupo de jugadores que se ha encontrado y “muy ilusionado” por debutar en Balaídos contra Osasuna, “un rival difícil, que está en buena fase” ante el que espera que el Celta “pueda hacer un buen partido” y juegue “para ganar, que es lo más importante”. “El foco está en partido contra Osasuna. Estamos enfocadísimos en hacerlo bien los armas que el equipo tiene y estamos preparados para hacer un buen resultado”, ha asegurado.

Con apenas tres entrenamientos a sus espaldas, el sucesor de Eduardo Coudet ha anticipado que no va a prevé realizar cambios significativos en este primer encuentro al frente del Celta. “En estos momentos lo más importante es que el equipo y los jugadores estén cómodos, poner a los jugadores en su posición y hacer un partido con competencia. En el futuro veremos”, ha explicado. “Son tres días, no hay magia, si no todo cambiaría muy fácil. No hay que cambiar mucho, sino darles confianza a los jugadores, que estén cómodos. Valorar su trabajo e intentar hacerlo mejor. No soy mago, soy entrenador”, ha agregado.

De la anterior etapa, a Carvalhal le gustaría mantener la “agresividad”, la “capacidad” y la “actitud” del equipo. “Vamos a intentar mantenerla y mejorarla. La capacidad de trabajo nos gusta y vamos a intentar mantenerla y, con tiempo y días, inculcar a los jugadores nuestra propuesta de juego”.

El nuevo preparador celeste ha restado importancia a las bajas con que afronta este primer partido con el Celta. “Tenemos algunas bajas, pero tenemos once jugadores con mucha voluntad de ganar y muchos jóvenes de la cantera que están en la convocatoria con voluntad de debutar y disfrutar. No es mi costumbre lamentar las ausencias”, ha destacado. El técnico luso ha precisado que saldrá “con los 11 jugadores que considera mejores para iniciar el partido” e irá modificando “en función de la competencia de los jugadores, no de su edad”. “Creemos mucho en los jugadores que tenemos”, ha asegurado.

Carlos Carvalhal ha concedido “toda la importancia” a los dos compromisos ligueros que el Celta afrontará antes del parón. “Cada minuto con la camiseta del Celta tiene que ser transcendente. Hay que darlo todo. Eso tiene que ser la tónica normal en el equipo”, ha subrayado. “Tenemos un gran respeto por el rival. Vamos con corazón y cabeza a intentar ganar. Los hemos estudiado y están en un gran momento”, ha observado.

En nuevo entrenador del Celta ha eludido marcarse objetivos a largo plazo. “Estamos enfocados en este partido. No me gustan los objetivos a largo plazo. Si quieres llegar a Santiago de Compostela, tienes que ir a otras localidades para llegar. No hay que hablar del destino final, sino concentrarte en el camino, que es el siguiente partido”, ha comentado. Y ha remachado: “Vamos a dar hasta el límite de nuestras fuerzas para intentar ganar”.

Carvalhal considera clave trabajar en la faceta defensiva para reducir drásticamente el gran número de goles que está encajando el Celta. “En estos tres días hemos procurado trabajar en eso. No queremos un equipo defensivo, sino ofensivo y equilibrado. Hay cuestiones defensivas en las que tenemos que estar mejor. Queremos ser protagonistas, tener el balón”, ha explicado. “Cada partido es el momento más importante de nuestra vida. Estoy tranquilo. Sé el grupo que tengo en mis manos y que tiene capacidad para competir en todos los partidos”, ha concluido.