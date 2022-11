Unos minutos después de hacerse oficial la destitución de Eduardo Coudet como entrenador del Celta, uno de sus jugadores le dedicaba un emotivo mensaje en sus redes sociales. Denis Suárez fue el primero en pronunciarse ante el fulminante despido del técnico argentino, algo que a nadie sorprendió, teniendo en cuenta el papel de mediador que jugó el Chacho para intentar desatascar el conflicto entre el club y el futbolista de Salceda que le mantiene en la grada de Balaídos, jornada tras jornada. "Hoy es un día triste, pero si miras adelante puedes estar tranquilo porque te espera un gran futuro. No tengo dudas. Tú y tu cuerpo técnico me habéis ayudado a ser mejor jugador y mejor persona. Nunca lo olvidaré. Gracias, Loco! #GraciasChacho", escribió Denis sobre una foto que muestra al argentino regalándole un abrazo y un beso al de Salceda, tras una de sus buenas actuaciones en el campo.

Precisamente, el rol que desempeñó Coudet en el caso Denis Suárez también contribuyó al divorcio entre la entidad celeste y el cuerpo técnico. El de Salceda era uno de los imprescindibles de Coudet que había conseguido sacar la mejor versión del seis celeste, considerado como pilar fundamental en el once del argentino.

A diferencia de otros casos en los que la salida de un entrenador viene ligada a más o menos fuegos en el seno del vestuario, en el celeste, aparentemente, esas tiranteces no existían. La plantilla siempre mostró su apoyo y respeto hacia el entrenador, con el que recientemente todos se volcaron tras el asunto personal que obligó a Coudet a regresar a Argentina, dejando el mando del equipo a su segundo, Ariel Broggi. Su ausencia coincidió con el partido de Liga ante el Betis, en el que todos se conjuraron para dedicarle una victoria al Chacho, como confirmaría tras el encuentro su pupilo Gabri Veiga, el artífice del triunfo.

"Va por ti", espetaba el canterano a una de las cámaras del estadio nada más marcar el gol. No lo pensó dos veces cuando hace tan solo unos días, ante el Getafe, se inventaba un nuevo disparo que abría el marcador para los suyos. Nada más ver cómo el balón golpeaba el fondo de la red, Veiga corrió hacia el banquillo para abrazarse a su entrenador como gesto de agradecimiento por toda la confianza que estaba despositando en él. Precisamente, el joven jugador de O Porriño fue otro de los integrantes de la plantilla que este pasado miércoles dedicó unas palabras a su principal valedor y ya exentrenador, mensaje que hizo extensible al cuerpo técnico: "Muchas gracias por todo lo que me habéis enseñado, por el trato y la confianza recibida y por hacerme mejor jugador y persona. Os deseo la mejor de las suertes, tanto a vosotros como al cuerpo técnico, en vuestros próximos retos. ¡Un abrazo enorme!"

Aspas: "Un placer trabajar a tu lado"

No faltó el mensaje de uno de los capitanes. En este caso, Iago Aspas eligió Instagram, red en la que es más activo, para dedicarle unas palabras al Chacho. El de Moaña comparecía hace dos jornadas tras el empate del Celta ante el Getafe y lo hacía sin pelos en la lengua, analizando la delicada situación deportiva del equipo. "Hemos perdido algo de calidad conforme a la temporada pasada en ese último juego (..) Nos falta ese tipo de jugador que enlace entre el centro del campo y la delantera. Yo, que soy el delantero, si tengo que venir a hacerlo atrás… o soy la madre o el padre, no puedo llegar al área".

🎙️ @aspas10, MUY crítico con su equipo:



👎 "Hemos perdido algo de calidad en comparación a la temporada pasada"



🙄 "Si yo tengo que bajar atrás a recibir el balón no puedo estar en el área"



📺 #ElGranDebate pic.twitter.com/6YKXzpRUPa — Directo Gol (@DirectoGol) 24 de octubre de 2022

Unas palabras que se interpretaron como un claro recado al club por su dudosa planificación deportiva, y, de manera indirecta, como un capote al entrenador por sus limitaciones para gestionar la actual plantilla. Este fue el mensaje de despedida que publicó en las últimas horas, y al que Aspas agregó una foto de ambos abrazados: "Gracias por todo, míster". Un placer trabajar a tu lado estos dos últimos años y ayudarnos a salir de esta época mala. Abrazo, loco".

Como Veiga, también en plural expresó su agradecimiento y se despidió Fran Beltrán. En este caso, el centrocampista madrileño eligió una foto con el segundo entrenador mientras le daba unas consignas en la banda, en la que también está presente Coudet. "Eternamente agradecido por lo mucho que me habéis enseñado desde el primer día. Os deseo lo mejor a todo el staff y a vuestras familias. Gracias, de corazón".

El mensaje de un emocionado Coudet

En la última rueda de prensa de Coudet, ya siendo exentrenador del Celta, el técnico se emocionó por momentos durante su disertación para analizar los porqués de su cese y su experiencia en el banquillo vigués. En cuanto a los jugadores, el Chacho rechazó cualquier mérito sobre la presencia de célticos en la prelista de Luis Enrique o en su crecimiento: “Los productos son del club. Uno no es descubridor de nada. Los jugadores se imponen solos. No conozco a ningún entrenador que no ponga a los que mejor están o que no lo intente”.

Las redes sociales y los medios de comunicación han sido los canales por los que jugadores y entrenador han podido despedirse mutuamente, aunque Coudet confía en tener la oportunidad de hacerlo en persona: “Lo más lindo son los jugadores. Todavía no me he podido despedir de ellos. Espero poder hacerlo”.