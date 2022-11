Lágrimas, agradecimientos y mensajes

Llegó al salón regio de ASede con melancolía en la sonrisa pero sereno, refugiado en la cábala de su bufanda negra. Luego se quebró, ahuecando la voz para contener el sollozo. Equilibró agradecimientos y mensajes en ese discurso de meandros tan suyo. “Me sorprendió, no puedo ser hipócrita, pero sobre todo soy agradecido”, resumió de su destitución. En platea, los vicepresidentes Posada y Barros, el consejero Rodilla y muchos directores ejecutivos, encabezados por Antonio Chaves. Lo aplaudieron y lo acompañaron en el sentimiento: “Cuando ves caras tristes, quiere decir que las cosas se hicieron bien”. No asistió el presidente, al menos en la estancia.

Destitución

Jamás lo habían destituido. “En ocho años nunca me había pasado. Iba a llegar. Hoy soy más entrenador a partir de esto”, asume.

Clausura

Coudet no se convertirá en un elemento perturbador desde el exterior. “Espero que se agarren a algún titular lindo, no uno feo. Las despedidas son difíciles y a veces la postdespedida genera más antipatía que la despedida misma, con todo este invento de las redes sociales. Lo que quiero decir lo digo acá y acá se termina como me ha pasado con todos los clubes”, plantea.

“He salido de Racing Club o Portoalegre y no he hablado más. Esto (la rueda de prensa) porque ameritaba algo especial pero tampoco voy a hablar más. Todas las conjeturas, lo que se pueda decir de que pensó, con quién se peleó, será responsabilidad de quien lo dice. Yo termino con esta conferencia. Todo lo demás son inventos o pensamientos de cada uno”.

Causas

“No vine acá a reprocharle ni reclamar nada a nadie. Me hago responsable”, indica. Menciona lo que sucedió en pretemporada, con el retraso de los fichajes: “Le dije a mis jugadores: ‘Yo me quedo con ustedes’. Sabía que esto podía suceder”.

Describe su relación con el club: “Hemos reído, hemos discutido, es parte de la convivencia. Soy insoportable porque soy exigente, porque quiero ganar. Pero soy respetuoso con todo el mundo. No quiero líos, que se hagan fábulas”.

Clasificación

Coudet esgrimió el calendario, las expulsiones, los disparos afortunados del rival... “La única forma de enderezar las rachas es con convencimiento”. Acepta: “Entiendo que no es gente mala la que debe tomar decisiones sino que está para eso. Yo soy también jefe cuando me toca ser cabeza de un grupo”.

Jugadores

Rechaza cualquier mérito sobre la presencia de célticos en la prelista de Luis Enrique o en su crecimiento. “Los productos son del club. Uno no es descubridor de nada. Los jugadores se imponen solos. No conozco a ningún entrenador que no ponga a los que mejor están o que no lo intente”. Resalta: “Yo fui justo siempre. Lo más lindo son los jugadores. Todavía no me he podido despedir de ellos. Espero poder hacerlo”.

Antonio Chaves

Ha acordado esa despedida de la plantilla con el director general, al que se dirige con afecto: “Nos vamos en buenos términos”. Chaves le comunicó el despido. “A la mañana vino Antonio a mi casa. Por eso estoy un poco cansado, se levantó muy temprano”, bromeó. “Realmente soy un agradecido con este tipo”.

Luis Campos

Mencionó a Felipe Miñambres en un par de ocasiones. Juan Carlos Calero asistió a la rueda de prensa. Coudet aceptó evaluar la influencia de Luis Campos: “Yo he firmado por un proyecto a tres años. La aparición de Luis lo ha cambiado ciento por ciento. Eso es innegable. Pero no le echo la culpa a nadie. Luis Campos no es… nadie, es fútbol, nada más. El fútbol continúa, el Celta continúa. Le deseo lo mejor a todos”.

Remodelación

“Sabía lo comprometidos que estábamos, pero pensaba que íbamos a hacer estos partidos hasta el ‘parate’. Resalto que tenemos los mismos puntos que el año pasado a esta altura con un cambio muy grande de plantilla”, declara. “El Celta es el equipo que más se ha desarmado, perdiendo a seis de los jugadores que más han actuado la temporada pasada. Eso no es una excusa, es trabajar e intentar hacer lo mejor. Ha tomado la decisión el club. No la esperaba pero la respeto”.

Compromiso

“Esta Liga te pone en tu lugar siempre. Hay una frase en fútbol. Muchas veces les dices a los jugadores: ‘Les acompaño a la puerta del cementerio pero no entro’. Yo entro con mis jugadores. Fue crónica de una muerte anunciada, pero soy un agradecido al club”, insiste.

Presidente

“Me hace mal ver a un montón de gente que me acompañó”, dijo por la tristeza. “Y me hace mal no ver gente que tendría que estar acá”, añadió sin aclarar a quién. Se le inquirió por Mouriño: “Al presidente le agradezco la oportunidad que me dio. Si no está, es por alguna situación; seguramente no pudo estar. Solo palabras de agradecimiento”.

Emoción

“Las despedidas son difíciles, para mí más. Estoy triste, agradecido”. Se quiebra: “Creo que hemos estado a la altura. Hemos devuelto una filosofía al club. Estaba muy bien hasta ver a tanta gente querida. Lo había tomado de manera natural. Después el sentimiento es difícil”.

Afición

Se dirige al celtismo: “Hemos hecho todo lo posible. Hemos devuelto una idiosincrasia que este club ha tenido, que es el jugar bien al fútbol, ser protagonista. No se lo devolvimos nosotros, sino estos jugadores. Hay un gran material, seguramente van a seguir apoyando como hasta ahora y ojalá las cosas salgan mejor. Hemos hecho muchas cosas bien, que se van a resaltar cuando no estemos. Después de muchos años esta afición volvió a cantar ‘fútbol de salón’ y no es fácil”.

Futuro

Ya se le relaciona con River y otros equipos. No es lo que prevé: “Mi nueva etapa deportiva es descansar un poco. Hace cinco años que no paro. Procesar, oxigenar, volver a ver fútbol desde fuera, relacionarse y charlar con gente de fútbol con tiempo y aprender, seguir aprendiendo” son sus únicos planes. “No hay una etapa próxima. He recibido muchas llamadas. Es momento de reposar para después volver a estar entero. Siento que como cuerpo técnico estuvimos a la altura y el día de mañana podemos tener otra oportunidad en la Liga, que es recontrahermosa y exigente, que es lo que nos gusta”.