Carlos Carvalhal quiere dejar su sello en Vigo. En sus primeras declaraciones como entrenador del Celta el técnico portugués recordó muchos de sus logros en los banquillos que ha ocupado y apuntó a cumplir en esta nueva etapa el principal objetivo que siempre se ha marcado: “Trataremos de hacer lo mismo y dejar nuestra impronta. Es algo que nos gusta como profesionales. Hay cosas como el dinero que no son lo más importante, sino dejar una marca en el club. Creo que la hemos dejado en la mayoría de los sitios en los que hemos estado. Eso nos anima. Los clubes tienen diferentes objetivos, pero queremos hacer algo especial en el Celta y que los aficionados y los jugadores disfruten de nuestro juego” .

El técnico, que repitió varias veces la idea de que todo lo que ha conseguido en el fútbol ha sido sin que nadie les regalase nada, recordó su vieja relación con el Celta y que viene de hace veinte años cuando era un habitual en Balaídos: “En este caso se da una situación especial. Me gustan los clubes que tiene pasión, en los que hay una conexión entre el equipo y los aficionados y que eso se convierte en un motor, en una fuerza enorme. Es algo que conozco bien porque en el época de Mostovoi y McCarthy me encantaba ir a Balaídos a ver los partidos del Celta. Me convertí un poco en aficionado. Conozco bien el ambiente del estadio, la fuerza de los aficionados y el impacto que puede generar. Vamos a hacer de Balaídos un sitio de placer, de fiesta y donde queremos disfrutar de victorias. No puedo prometerlas como entrenador, pero sí que vamos a pelear contra todos los adversarios. Eso sí lo puedo prometer”.

Carvalhal cree que su idea puede casar perfectamente con muchos de los postulados del actual Celta. Dijo que le gusta el buen fútbol y que de su mano ha crecido la valoración de muchos de los futbolistas que ha dirigido: “Es algo importante porque conozco la mentalidad del club, el trabajo de Carlos Mouriño y la inversión que se ha hecho en la cantera. En Braga en la primera temporada disputamos todos los títulos y aún así debutaron siete chicos de la academia. En la segunda hicimos una profunda remodelación después de ganar la Copa porque retener a los mejores futbolistas solo podía hacerse aumentando los sueldos y no era posible. El segundo año por lo tanto tuvimos un comienzo complicado, pero cuando los jóvenes cogieron las ideas entramos en una velocidad importante y ganamos a Benfica, Sporting y Oporto y llegamos a los cuartos de final de la Europa League. Diecisiete chicos debutaron con nosotros de la academia”.

En ese sentido, uno de los mensajes más concluyentes lo dirigió hacia los canteranos del Celta: “Para llegar al primer equipo lo importante no es que sea canterano sino su calidad. Lo que les puedo garantizar es que si tienen calidad, si trabajan bien, tienen competencia y lo merecen...las puertas del primer equipo están abiertas para todos. Depende más de ellos que de mí. Me gusta que la mayoría sean de chicos de la cantera sean de Galicia, de Vigo, chicos con pasado en el Celta…ayuda a tener una identidad fuerte”.

El técnico dio las gracias a Coudet por su trabajo y dijo sobre sus primeros contactos con la plantilla que “he visto mucha calidad, apetencia por el trabaj y un equipo con espíritu fuerte, bien liderado por los capitanes a nivel interno. Me gustó mucho. Cuando se les propone algo lo aprenden rápido. Estoy ilusionado. El conocimiento por ahora es más de empatía, pero el sábado trataremos de hacer un buen partido y conseguir la victoria”. Por último, de Luis Campos dijo que “lo conocía, pero no habíamos tenido contacto en quince años. El Celta y él nos contactaron y nos dijeron que querían jugar con nuestro estilo”.