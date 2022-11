Óscar o Tapia, incógnita por despejar

Eduardo Coudet se la va a jugar frente a Osasuna con lo puesto si es que no se produce su destitución en estas horas previas. El preparador argentino pensaba afrontar el choque en la situación más delicada desde su llegada al Celta, con dos partidos de margen para reconducir la situación y evitar el despido, y cuatro bajas que limitan a la mínima expresión su capacidad de maniobra, tanto a la hora de configurar el once como para agitar el partido desde el banquillo. Hugo Mallo, Augusto Solari y Luca de la Torre causan baja por lesión –no estarán de vuelta hasta que LaLiga se reanude tras el Mundial–, mientras que Gabri Veiga será sancionado hoy por el Comité de Competición por su expulsión con roja directa el pasado sábado en Almería.

La baja más sensible para el Chacho es curiosamente la de Veiga, un chico del filial que estaba este curso en el primer equipo para crecer y, si acaso, echar una mano, pero que en muy poco tiempo se ha convertido en una pieza esencial en el esquema del entrenador argentino. El canterano se ha ganado a pulso los galones en una posición “neurálgica”, como la ha definido el segundo de Coudet, Ariel Broggi, que antes ocupaba Denis y que Veiga ha tomado al asalto, hasta el punto de convertirse en el segundo futbolista más diferencial del Celta tras Iago Aspas. En menos de 500 minutos, Veiga ha aportado tres goles (que él mismo se ha fabricado) y una asistencia con un rendimiento sobre el verde que no ha igualado ninguno de los fichajes incorporados por Luis Campos.

La gran incógnita a despejar es quién va a suplir a Veiga este sábado contra Osasuna. Coudet maneja las opciones de Tapia en el pivote y Beltrán desplazado al vértice superior del rombo, y Óscar Rodríguez, el jugador inicialmente elegido para cubrir la obligada vacante de Denis Suárez, pero al que el técnico tan solo ha utilizado de partida como enganche en el primer partido de Liga.

La opción de Tapia parece la más plausible. Al fin y al cabo, el peruano viene siendo desde la pasada temporada el jugador número doce del Celta y, con lo mucho que le va al Chacho en el envite, no parece el duelo ante los rojillos el más proclive para asumir riesgos. Como suele ser habitual en estos casos, el equipo tratará de crecer en el partido desde la portería a cero, un objetivo que el conjunto celeste solo ha logrado esta temporada en tres ocasiones (las tres con victoria) ante Girona, Cádiz y Betis.

Con Óscar Rodríguez Coudet ha asumido menos riesgos. El talaverano, al que se fichó para reemplazar a Denis, no ha acabado de encontrar su sitio en el once. Empezó como enganche, pero enseguida el técnico lo movió a la banda izquierda y posteriormente a la derecha, donde ha jugado los últimos partidos. Si Coudet optase por Tapia, Óscar volvería a la banda derecha y Cervi formaría en el flanco izquierdo; si el peruano quedase fuera de la ecuación y Óscar fuese el elegido para jugar de enlace con la delantera, Cervi se mantendría en el costado izquierdo y Carles Pérez ocuparía el derecho. No puede descartarse, sin embargo la posibilidad de un doble pivote con el de Granollers arrimado a la banda derecha y el talaverano en la izquierda, lo que dejaría al argentino fuera del once por segundo partido consecutivo.

No tiene, en todo caso, muchos más mimbres Coudet para afrontar un duelo de tanta transcendencia. De los sanos, Iván Villar, Kevin Vázquez y Williot Swedberg no han debutado después de doce encuentros, Carlos Domínguez jugó un minuto en Girona y ninguno de ellos cuenta para el técnico, que seguirá tirando de su núcleo duro en tan importante cita. Mingueza, con buenas prestaciones en Almería, repetirá como lateral derecho en ausencia de Mallo y el resto es de sobra conocido: Marchesín defenderá la portería; Aidoo, Unai y Galán completarán la defensa, Beltrán es fijo en la medular (bien como pivote, bien como enganche) y Larsen y Aspas volverán a ser la referencia en punta.

El papel de revulsivo recaerá en el portugués Gonçalo Paciencia. Tapia, Carles Pérez o Cervi pueden acompañar al delantero luso en el banquillo en función de quienes inicien el partido. Es probable que Coudet complete la convocatoria con futbolistas del filial, seguramente Pablo Durán, que debutó en Almería y algún chico más.