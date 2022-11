Carvalhal y el movimiento del péndulo

El fútbol se mueve por la ley del péndulo. Con los cambios de entrenador se busca lo contrario a lo que se posee. Se percibe claramente en el Celta desde que con Unzué intentaron olvidarse de Berizzo, replicando a Luis Enrique. Les han seguido Mohamed, Cardoso, Escribá, Óscar y Coudet. A los carismáticos los sustituyeron los corteses. A los mortecinos, los enérgicos. A los flexibles, los constantes. A los pedagogos, los exigentes. A los tecnológicos, los espirituales. Carlos Carvalhal no es Coudet. Es el primer requisito que la directiva ha demandado, igual que demandó que Coudet no fuese Óscar. El péndulo vuelve a cambiar de lado. Cada fórmula química se antoja infalible hasta que pierde su efervescencia.

Existe un marco común, que es cierta aspiración ofensiva, y se repite el objetivo de los relevos de noviembre, que es la permanencia. No son factores sencillos de alinear. Carvalhal dispondrá de la ventaja de una pretemporada completa antes de encarar el invierno. Posiblemente este mayor margen de maniobra le haya animado a atreverse. Aunque sea incorporándose en marcha, cumple una vieja aspiración. A sus 56 años entrenará al fin en España. “Me encantaría”, aseguraba en La Vanguardia en 2020. “Nuestra filosofía de entrenamiento está muy cerca de España. Conozco muy bien la Liga. No voy a revelar el club, pero estuve a punto de ir a entrenar en Galicia”. Este verano, en Record, insistía: “Adoraría ir a España, hubo opciones”, añadirá que de dos clubes, “pero no se concretaron”. Puede que le falte experiencia, pero no conocimiento. Ha cruzado con frecuencia el Miño: “Estuve muchas veces en Riazor y Balaídos. La proximidad con el fútbol español es muy grande. Existe una vinculación muy fuerte”.

Si el Celta ya lo inscribió en su agenda con otros directores deportivos, eso no empaña la influencia de Luis Campos. El “arquitecto”, tal es el término que se repite siempre en Príncipe, conoce bien al aparejador que elige. Carvalhal gasta fama de no consentir injerencias en su trabajo. Pero Campos sabe que interpretará el equipo y gestionará la plantilla de manera más acorde a su propia visión. Se supone que la cordialidad entre compatriotas y amigos reemplazará a la fría cortesía con Coudet.

Carvalhal ha sido siempre de mudanza fácil. Jugó en seis equipos, todos portugueses, y ha dirigido a 18 equipos de Portugal, Turquía, Grecia, Inglaterra, Gales y Emiratos Árabes. No debe dejar mal recuerdo porque aunque siempre se está yendo, también suele regresar. Es el Braga, en el que se enroló con 11 años, su eterno retorno: tres etapas como futbolista y otras dos como entrenador.

Fue Carvalhal un central de cierta jerarquía, compañero de habitación de Paulo Futre en las concentraciones internacionales. Él se reprocha, sin embargo, las limitaciones técnicas que le impedían concretar en la realidad el fútbol que imaginaba en su cabeza. Pronto se interesó por las cuestiones tácticas y colectivas. Aprendió interrogando a sus entrenadores y aún en activo inició sus estudios en la Facultade de Deporte de Oporto. Un profesor, Vítor Frade, fue el mentor que le abrió los ojos a “una idea totalmente transgresora”.

Asegura que el músculo de los jugadores que más le interesa ejercitar es el cerebro

A Carvalhal lo han etiquetado de revolucionario. Y en sus esencias se percibe esa consigna de que se diferencie de Coudet, aunque también proponga un juego proactivo y una presión alta. Carvalhal no cree en los sistemas, sino “en los conceptos”. Asegura que el músculo de los jugadores que más le interesa ejercitar es el cerebro. Así sabrán leer las situaciones y administrar la libertad que les concede en ataque. Maneja como base un dibujo de tres centrales, dos centrocampistas, dos hombres de banda y tres delanteros, pero acepta modificarlo en función de la plantilla, el rival y las circunstancias. Su etapa en la First Division, con el Sheffield, acentuó sus impulsos fogosos, pero con el Swansea, al que cogió en mala situación, prefirió frenarse un tanto, así que se le supone pragmático.

Acostumbra a variar las alineaciones, repartiendo protagonismo, y está pendiente de los jóvenes talentos de la cantera. Dicen de él que se muestra calmado en la banda y en la vida cotidiana, donde presume de buen humor, pero a la vez exige disciplina y ha sufrido explosiones temperamentales como cuando aseguró que dimitiría del Río Ave a causa de una polémica arbitral. Si Coudet, en resumen, es previsible en sus rutinas y sus apuestas, a Carvalhal lo han tildado de “camaleónico”.

En caso de que en Vigo cuente con su cuerpo técnico habitual, Carvalhal se apoyará en su principal ayudante, João Mário, con quien en ocasiones divide el trabajo entre ataque y defensa. João Meireles ha sido su preparador físico de cabecera. Acometerán la urgente tarea de preparar los partidos contra Osasuna y Rayo Vallecano, seguramente con remedios prácticos, antes de enfrentarse al remodelado más integral que las seis semanas de parón les permiten. Escribá, Óscar y Coudet, cada uno a su modo, salvaron al Celta antes de que el siguiente llegase para salvarlo supuestamente de ellos. Todos triunfan y todos fracasan. Solo la pelota decide quién y cuándo.