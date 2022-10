La tostada celeste

Eduardo Coudet achaca la crisis liguera a la draconiana ley de Murphy. “Todo lo que puede salir mal nos está saliendo mal”, parece argumentar desde hace varias jornadas: disparos afortunados del rival, disparos desafortunados de sus jugadores... Ayer, al acopio habitual, le une el mazazo obvio de la expulsión de Gabri Veiga e incluso del caluroso otoño almeriense. Tal vez Veiga pudo evitar que el árbitro tuviese que decidir sobre su pisotón. Tal vez plantó el pie inevitablemente donde le cuadraba. Solo él lo sabe. Probablemente ni siquiera él lo sepa. Retener la ventaja en inferioridad, durante 70 minutos, era una tarea compleja. Pero Coudet elige olvidar un aspecto que queda implícito en esa ley de Murphy que Arthur Bloch elaboró. Si la tostada cae siempre por el lado de la mantequilla, probablemente existan razones físicas, de peso o aerodinámica, que lo expliquen. En todo caso, si uno la sujeta bien o la aleja del borde de la mesa, la tostada no se cae. Y Coudet juguetea con una tostada cada vez más caliente; aún en sus manos pero pronto en las de la directiva.

Sentencia presentida

“Quedar con diez a la media hora, con este calor, prácticamente te sentencia”. Es una declaración y una confesión de Coudet. Preocupa porque acierta. Quedar con diez no sentenció al Betis en Balaídos. Cierto que el Celta carece del talento o del banquillo de los verdiblancos. Pero también de una estructura táctica que le permita guarecerse cerca del área con serenidad si la ocasión lo requiere. El Celta de Coudet posee corazón y alma. No astucia ni oficio. Y aunque peleó hasta el final, posiblemente los jugadores sintiesen desde el minuto 30 lo que su entrenador después indicó: que todo había quedado sentenciado y que incluso en ventaja ya habían perdido.

Maniobra estéril

Coudet no podía remedir la inferioridad numérica. Pero sí mitigarla. Su maniobra no surtió efecto. Introdujo a Tapia y Cervi tras el descanso para aguantar numantinamente 45 minutos. A los 14 su apuesta ya había fracasado. Para ganar trabajo en la contención, había sacrificado la amenaza de velocidad de Carles y el alivio referencial de Larsen. Al noruego ya lo había desgastado enviándolo a la banda derecha durante el tramo final de la primera parte. Los centrales almerienses agradecieron a Coudet no tener que bregar con Larsen en los balones largos que hubieran permitido descansar al equipo celeste.

Balas, pocas y sin gastar

Los clubes pueden apostar por plantillas extensas, sabiendo que varios jugadores se depreciarán en la inactividad. O por plantillas cortas, a riesgo de lesiones. Lo absurdo es apostar por una plantilla corta y que existan jugadores inactivos como en una larga. Es culpa de la directiva ese banquillo de circunstancias provocado por las bajas de Solari, Mallo y De la Torre –un número tampoco exagerado–. Es culpa de Coudet que incluso 2-1 y en inferioridad dejase balas sin disparar como la de Swedberg. O que las disparase de forma tan extraña como a Paciencia y Pablo Durán; ya casi al borde del descuento y en dos ventanas diferentes prácticamente consecutivas.

El gran dilema

Posiblemente el Celta y Coudet debieron separar amistosamente sus caminos en verano, cuando el proyecto giró bajo el volante de Luis Campos hacia el camino contrario que deseaba Coudet. Esa reflexión (administración de la cantera y de los talentos jóvenes) se reservaba para el verano. La crisis de resultados anticipa el dilema por lo alimenticio. Coudet es un gran entrenador. Construyó un Celta identificable y competitivo tras años de confusión y pánico. Conserva el apoyo del núcleo de la plantilla. El abrazo de Veiga resulta significativo. Pero el descontento de otros jugadores cunde con las derrotas y las dinámicas negativas son oleajes capaces de arrasarlo todo. Cierto que el juego ha sido aceptable, en general. Falla en aspectos cruciales, como las jugadas a balón parado. Si un equipo juega bien y pierde sin remedio, lo más probable es que empiece a jugar mal. El parón de seis semanas quiebra la rutina competitiva habitual. Facilitará los cambios de entrenador. A Coudet le quedan dos semanas para disipar las dudas que han surgido en Príncipe. La directiva también deberá reflexionar sobre la idoneidad de fichajes de urgencia. ¿El centenario, en Segunda? Eso es lo que se juegan. Y la tostada se está acercando peligrosamente al borde.