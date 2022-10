Eduardo, el Chacho, Coudet ha expresado su confianza en que el Celta ponga fin mañana en el Power House Stadium a la racha negativa de cinco jornadas sin conocer la victoria que ha situado a su equipo al borde de los puestos de descenso. “Necesitamos ganar. Contra el Getafe hicimos todo lo posible, pero cuando vienen rachas así pasan partidos como el que pasó. Necesitamos una victoria. Eso nos va a dar tranquilidad y entusiasmo para continuar”, ha declarado el entrenador celeste en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico argentino no se ha mostrado especialmente preocupado por la falta de resultados que últimamente acompaña a su equipo. “La preocupación más grande fue el final del partido contra el Valladolid, pero hemos corregido muchas cosas”, ha observado. En este sentido, el Chacho ha lamentado que la falta de resultados oculte muchas de las buenas cosas que viene haciendo su equipo. “El tema de los resultados no deja ver un montón de cosas positivas. Hemos generado muchas ocasiones de gol, pero hemos convertido poco y eso no deja ver las cosas buenas que viene haciendo el equipo”, ha comentado el preparador céltico, que ha lamentado la mala suerte que el Celta está sufriendo en el aspecto defensivo. “Somos un de los equipos que más rápido recupera, que más evita que nos lleguen al último tercio. Patean poco y nos convierten mucho, pero si uno se excusa en eso sería irreal. Estas rachas se dan y hay que sobrellevarlas con convicción, convencidos de que lo podemos hacer mejor y lo vamos a sacar adelante”, ha agregado.

El preparador argentino augura, con todo, un difícil encuentro mañana frente a los de Joan Francesc Serrer, Rubí. “Es un equipo que he visto mucho, que sigo. Lleva tiempo con este entrenador. Tiene buenos jugadores, buena dinámica de juego. Varía su sistema, así que no sabemos cómo va a jugar, pero es un rival difícil, que se ha hecho fuerte en casa en los últimos partidos”, ha indicado.

En comparecencia telemática antes de emprender viaje a Almería, el entrenador celeste se ha referido a las declaraciones de Iago Aspas en las que el máximo goleador celeste se quejaba de “tener que hacer de padre y de madre” ante la ausencia en el equipo de un futbolista que hiciese de enlace con la delantera. “La solución es generar. Hemos generado bastante el partido pasado, pero lo agarraron justamente en un en el que a él no le tocó tener chance de cara a la portería. A veces necesitamos que haga de padre y de madre. Para eso lo tenemos. La idea es generarle situaciones, pero el otro día era un partido complejo frente a un rival con bloque bajo y mucha gente por detrás de la pelota”, ha explicado, reconociendo que el Celta necesita mejorar su eficacia “en las dos áreas”.

El técnico ha aprovechado la rueda de prensa para aclarar su situación contractual, confirmando que existe una cláusula liberatoria al final de la actual temporada. “El contrato está firmado hasta junio de 2024 y existe una cláusula para deshacerlo en junio del 23. No hay nada que ocultar, ni estamos peleados. No era un secreto guardado bajo llave. No me perturba ni me parece algo raro”, ha asegurado el Chacho, quien se ha mostrado sorprendido de que “haya tanto sensacionalismo en un club donde las cosas son tranquilas”.