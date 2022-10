La llama de la esperanza, aunque tenue, se mantiene viva para Iago Aspas, quien todavía cuenta con mínimas opciones de representar a España en el próximo Mundial de Catar. El mismo día en que Movistar estrenaba el emocionante documental sobre su figura, el goleador celeste recibió la buena noticia de que ha sido incluido por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, en la lista previa de 55 jugadores que podrían participar a partir del próximo 20 de noviembre en la cita mundialista.

No hay nada definitivo, pero la mera inclusión entre los 55 elegidos para la lista previa (que no ha sido dada a conocer por expreso deseo de Luis Enrique), que adelantó este jueves el Diario As, supone todo un avance sobre la convocatoria precedente.

La cuestión es si el seleccionador español acabará incluyendo al cuatro veces ganador del Trofeo Zarra y máximo goleador español de las últimas siete ligas en la relación definitiva de 25 o 26 jugadores para el Mundial de Catar que ofrecerá el próximo 11 de noviembre.

Pocos delanteros españoles acumulan más méritos que el céltico esta temporada. Aspas es el tercer máximo artillero nacional del campeonato, con 6 goles, tras el perico Joselu y el bético Borja Iglesias, que contabilizan un tanto más que el moañés. Luis Enrique también ha incluido en la prelista al canterano celeste Brais Méndez.