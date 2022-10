La piedra inamovible

Ya es imposible entender el Celta sin Aidoo. Empiezan a quedar lejos los tiempos en los que el ghanés sufría para meter la cabeza en la alineación y, cuando lo hacía, era desalojado de forma urgente. Durante demasiado tiempo el central se enfrentó a esa complicada situación en la que se veía penalizado en exceso por los errores que cometía con la pelota en los pies. Pesaba siempre más un fallo que ochenta y nueve minutos de acierto continuado. Una situación que costó voltear.

Hoy Aidoo es una de las pocas notas positivas que el Celta puede extraer de este triste comienzo de temporada. El lunes ante el Getafe, en su partido número cien con la camiseta celeste, el ghanés consiguió por fin su primer gol desde que llegase procedente del Genk. Su cabezazo en el minuto 89, tras un gran centro de Aspas, sirvió para inaugurar su cuenta en Vigo y para salvar de paso un punto que para el Celta supuso rebajar los daños de una noche complicada en todos los sentidos.

El gol de Aidoo (una anécdota feliz para un central que no brilla precisamente en el balón parado ofensivo) tiene su importancia porque llega en un momento simbólico para él al celebrar su partido número cien en el Celta y al estar a un paso de cumplir un año entero sin perderse ninguna presencia en la alineación titular. Fue el 1 de noviembre de 2021, en el partido ante el Rayo jugado en Vallecas, cuando Coudet le dejó por última vez en el banquillo. Cinco días después comenzó una serie que no se ha detenido hasta la fecha. Titular en 37 partidos consecutivos, doce meses en que ha formado parte del once sin que se cruzasen en su camino ni un cambio de opinión del entrenador, una lesión o una sanción. Una barbaridad al tratarse de un central, posición siempre expuesta a ser víctima de la mano ligera de los árbitros a la hora de amonestar. Pero Aidoo defiende con una mezcla de eficacia y limpieza que le mantiene por ahora a salvo de esa circunstancia. La temporada pasada vio una sola tarjeta amarilla y en la actual es verdad que ya ha sido amonestado en dos ocasiones, lo que le obligará a extremar la precaución si quiere evitar esta temporada una posible sanción por acumulación de amonestaciones.

Pero no son esos los únicos datos que impresionan de Aidoo a lo largo del último año. Desde que Coudet decidiese que era su central intocable, el ghanés ha jugado los noventa minutos (más descuento) que se han disputado en treinta y cinco de estos treinta y siete partidos. Solo fue sustituido en los duelos de la anterior pasada ante el Villarreal (sustituido en el minuto 79) y frente al Sevilla (dejó el campo en el 65 por una contusión muscular y justo entonces logró igualar el cuadro local el 0-2). Solo ha dejado de jugar 36 minutos de los 3.330 que se disputaron desde aquel momento y Aidoo acumula ya veintisiete partidos consecutivos sin perderse un minuto.

Ya no existen dudas sobre su figura en este Celta que encaja demasiados goles para el nivel que están dando sus centrales, seguramente una de las líneas a las que menos reproches se pueden poner esta temporada. Aidoo y Unai han casado bastante bien, más allá de errores puntuales (casi siempre en el debe del vasco) y esta circunstancia es uno de los argumentos a los que se quiere agarrar el Celta de cara al futuro, convencido de que con ellos y con Mingueza (más la aportación que en el futuro puedan hacer los canteranos como Fontán o Carlos Domínguez) el centro de la defensa será una de las posiciones que menos retoques necesitan de cara a futuros mercados. Siempre y cuando nadie asome en el horizonte con el talonario en busca de un central. Aidoo hace tiempo que viene haciendo méritos para ello.