Un cabezazo de Aidoo cuando el partido se moría rescató un valioso punto para un Celta que sacó su orgullo cuando sobra Balaídos sobrevolaba la desgracia una vez más. El empate, que no permite respirar en exceso al Celta, al menos rompe con la racha de tres derrotas consecutivas que acumulaba en las últimas semanas.

El partido fue un dolor para el Celta, muy limitado en la construcción del juego, que tuvo que levantarse ante un Getafe que aprovechó su única oportunidad del partido para ponerse por delante y generar el terror en las filas del Celta. A los madrileños les valió con su único disparo en el primer tiempo para incendiar el partido. Fue en una falta ejecutada por Unal que contó con la ayuda de Marchesín (deficientemente colocado) cuando el partido avanzaba hacia el descanso. Hasta entonces el equipo de Coudet había dominado de forma clara al Getafe, pero fue incapaz de generarle peligro. Un plan de partido concebido por Quique y pensado para que sucediesen pocas cosas. Y no pasaron porque al Celta no tiene argumentos. Al menos con el once que dispone de forma sistemática Coudet cada semana. Ni profundidad, ni último pase, ni uno contra uno. El Celta genera en ataque lo que es capaz de hacer Iago y lo que Larsen sea capaz de ganar en su titánica pelea contra los defensas del Getafe que en este caso eran legión.

En el segundo tiempo el Celta siguió ciego de juego, pero al menos no le faltó un gramo de voluntad. El Getafe se preparó para el abordaje de los vigueses que intentaron encontrar la forma de romper aquel cerrojazo. Lo intentaron de forma repetida desde fuera del área por medio de Oscar Rodríguez y sobre todo de Gabri Veiga que fue quien estuvo más cerca del gol. La situación mejoró en el último cuarto del partido con la entrada de Carles Pérez que al menos le puso un gramo de pimienta a los intentos del Celta. Pero seguía faltando claridad en la última decisión. Al menos en ese momento incierto los de Coudet no aflojaron ni un solo instante. Iago Aspas, convencido de que en el área tenía demasiada compañía rival, se buscó la vida para construir juego y acabó encontrando la solución en un balón desde el costado que puso en la cabeza de Aidoo que anotó su primer gol como jugador del Celta. Hubo incertidumbre porque el VAR revisó el tanto durante unos minutos mientras Balaídos contenía la respiración. Finalmente se dio por válido y con la adrenalina a tope el Celta generó en el descuento la situación para ganar el partido, pero el envío de Aspas encontró la pierna de un rival para evitar el tanto del triunfo.