Eduardo Coudet se presenta esta tarde en el Nuevo Zorrilla consciente de la necesidad que su equipo tiene de ganar partidos tras sumar apenas 3 puntos de los últimos 15 que se han puesto en juego, pero convencido también de que el Celta ha mostrado un alto nivel competitivo en un “muy difícil” segmento de calendario, que le ha enfrentado a los cinco primeros de la clasificación. “Más allá de la dificultad del calendario el comportamiento del equipo ha sido bueno. Nos está faltando ser más certeros en la definición para cristalizar las ocasiones que generamos. Generamos más ocasiones que los rivales, pero la falta de efectividad nos está castigando”, analizó el preparador argentino en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador del Celta hizo una defensa a ultranza de sus futbolistas más cuestionados. “En la dificultad hay que confiar en los jugadores y en lo que venimos haciendo. No hay que buscar culpables ni extrañar a los que ya no están. Necesitamos tiempo y trabajo y vamos a ir mejorando. El comportamiento del equipo genera una ilusión y es una responsabilidad que me gusta. Los rivales eran de mucha jerarquía y nosotros perdonamos y ellos, no”, detalló.

Coudet defendió, en concreto, a Franco Cervi, cuyo rendimiento respaldó, y a Hugo Mallo, silbado el pasado domingo por un sector de la afición. “Con Hugo tengo la mejor relación. Es el capitán del equipo”, defendió el técnico, que restó importancia al presunto mal gesto que se le atribuyó al marinense cuando fue sustituido. “No sé si se han dado cuenta de que se estaba quitando la venda de la cabeza. No tendría problemas en reconocer que hubo un desaire porque todos lo hemos tenido, pero no ha sido el caso”, explicó. “Estamos hablando del capitán del equipo, de un tipo que en la cuarta fecha salió aplaudido por los cuatro costados y que en los últimos partidos ha mejorado su rendimiento. Es un canterano. Cada vez que hubo que pelear por el descenso, siempre lo vi entre los once. El Celta le da mucha importancia a su cantera. Cuidemos a la gente del club”, zanjó.

Coudet puso especial énfasis en descargar de responsabilidad a sus futbolistas y pidió que no se señalen más culpables que a él mismo. “Me parece que el equipo está a la altura, que todos los jugadores lo están. No generemos una ola hacia Mallo o Cervi. El año pasado se escucharon murmullos hasta a Aspas, eso ya fue desesperante”, subrayo. “El único cuestionable cuando se pierde soy yo. La espalda me da para hacerme cargo cada vez que falla el equipo. Voy a muerte con los jugadores que tengo”, remachó.

El entrenador del Celta espera en Pucela “un partido difícil ante un rival que juega bien, con buenos jugadores y que tiene la necesidad de ganar, igual que nosotros”. “Intentaremos ir a buscar los tres puntos, ser protagonistas y tratar de hacer un gran partido”, observó.

Coudet concede la máxima importancia al duelo de esta tarde en Pucela, pero no cree que los cinco partidos que restan hasta el parón liguero vayan a definir el objetivo final del Celta. “Todos los partidos son clave. Apuntamos a este primero. Queremos sacar la mayor cantidad de puntos e irnos de la mejor manera al parón, pero quedarán todavía 24 fechas. Estamos concentrados en el Valladolid, en la necesidad que tenemos y en intentar conseguir los tres puntos”, dijo.