El Celta necesita un empujón en Pucela

Cruzado, con un exiguo botín de 3 puntos, el Tourmalet que le enfrentó a la mayor parte de los pesos pesados del campeonato, el Celta se mide esta tarde al Valladolid, (Nuevo Zorrilla, 19.00 horas DAZN) en el primero de una serie de cinco partidos ante rivales de su pelaje que el conjunto de Coudet abordará antes de que LaLiga se detenga para dar paso al Mundial de Catar. Una secuencia intensa, que condensará cinco encuentros en el plazo de 24 días, y que va calibrar por qué puede pelear el conjunto celeste en esta temporada previa al centenario. Menos de 9 o 10 puntos de los 15 que se pondrán en jugo en este decisivo segmento del calendario supondrían un desengaño y complicarían la posibilidad de competir esta temporada por algo más que una holgada permanencia.

La primera parada será el Nuevo Zorilla, uno de los campos que mejor se le dan al Celta en la última década (6 victorias en sus últimas 10 visitas), donde le espera un rival recién ascendido que ha tenido problemas para tomarle el pulso a la categoría, pero del que actualmente solo le separan un par de puntos en la tabla. Para los celestes es imperativo retomar cuanto antes la senda del triunfo y se proponen hacerlo a domicilio, donde hasta ahora tan solo han logrado derrotar a otro recién ascendido, el Girona, en Montilivi.

Eduardo Coudet podría hacer rotaciones para dosificar el cansancio tras el esfuerzo realizado el domingo contra la Real Sociedad. Los cambios podrían afectar a la defensa y el medio campo, pero no a la delantera, donde el Chacho solo cuenta con Aspas y Larsen debido a la baja por sanción de Gonçalo Paciencia. El portugués fue expulsado en el último partido con roja directa por decir “muy mal” al árbitro y ha sido castigado con un encuentro de suspensión. A la ausencia del punta luso se ha sumado a última hora la de Augusto Solari, lesionado de gravedad en el entrenamiento vespertino del pasado lunes en la ciudad deportiva. El argentino se rompió la cápsula anterior de su tobillo derecho y estará entre seis y ocho semanas de baja, con lo que no se espera que esté de vuelta antes de que LaLiga se reanude tras la celebración del Mundial.

Ambas bajas no afectarán a la composición del once, donde el Chacho podría introducir algunos cambios. En defensa, existe la duda de si Óscar Mingueza puede relevar a Hugo Mallo en el lateral derecho. El bajo momento de rendimiento del capitán y los buenos minutos firmados por Óscar Mingueza frenta a la Real Sociedad podrían favorecer, aunque no es probable, el relevo en el costado derecho de la retaguardia céltica. El resto de la línea no sufriría cambios. Aidoo, Unai y Galán son inamovibles.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 10ª Jornada 19.00h. DAZN Estadio:Nuevo Zorrilla VALLADOLID CELTA VALLADOLID CELTA 8 10 Año de fundación 1928 Presidente Ronaldo Nazario Lima Número de socios 22.240 Temporadas en Primera 46 Estadio Nuevo Zorrilla 105 x 68 Capacidad 27.618 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Número de socios 16.000 Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 puntos puntos 3 4 4 7 FUERA FUERA EN CASA EN CASA 1 1 1 2 0 1 1 1 Ganados 3 2 3 2 Empatados Perdidos 17º 12º GOLEADORES Sergio León Aspas 2 6 1 Monchu Gabri Veiga 2 Óscar Plano Óscar Rguez. 1 1 Olaza Mallo Anuar Paciencia 1 1 Aguado Carles Pérez Weissman 1 Óscar Plano Aidoo Larsen Joaquín Gabri Veiga Roque Mesa Tapia Sergio León Javi Sánchez Aspas Unai Kike Pérez Iván Sánchez Óscar Galán Escudero Entrenador José Rojo Martín, "Pacheta" Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Aceves, Feddal, David Torres, Malsa, Mochu, Weissman, Sergi Guardiola, Gonzalo Plata, Narváez Banquillo Iván Villar, Coke Carrillio, Kevin, Mingueza, Carlos Domínguez, Luca de la Torre, Cervi, Swedberg y Pablo Durán Árbitro:Pizarro Gómezi(comité castellano-manchego)

La novedad en la medular podría ser Renato Tapia, bien por Fran Beltrán, bien por Gabri Veiga. Coudet dijo la pasada semana que el peruano podría entrar en cualquier momento y lo haría seguramente en la posición en la que mejor se desenvuelve, es decir por delante de los defensas centrales, donde habitualmente juega el madrileño.

No es improbable que el Chacho mueva también alguna pieza en la línea de volantes. El elegido podría ser Carles Pérez, quien actuaría en banda derecha, seguramente por Cervi, lo que volvería a desplazar a Óscar Rodríguez al flanco izquierdo. Si en cambio prefiere dar descanso al talaverano, Cervi actuaría en su posición natural en el costado izquierdo.

El Valladolid, mientras, recupera efectivos en un partido en el que José Rojo Martín, Pacheta, vuelve a tener problemas en defensa con las bajas de Luis Pérez e Iván Fresneda, sus dos laterales derechos. Tampoco están disponibles el veterano portero Sergio Asenjo, el centrocampista marroquí Aunar y el extremo izquierdo brasileño Rober Kenedy. Pacheta podría volver a situar a Escudero a pierna cambiada como lateral derecho, introducir en medio campo la novedad de Aguado por Monchu y dar entrada en la delantera al israelí Weissman, hasta ahora suplente en beneficio de Sergio León, máximo goleador del conjunto pucelano. El técnico pucelano recupera a Al Yamiq y a Gonzalo Plata, pero no serán titulares.