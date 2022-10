El Celta ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición contra la tarjeta roja mostrada por Guillermo Cuadra Fernández a Gonçalo Paciencia al final del compromiso liguero disputado el pasado domingo en Balaídos entre el equipo celeste y la Real Sociedad. Al final del encuentro, varios jugadores celestes, entre ellos Paciencia y Iago Aspas, se acercaron al colegiado para reprocharle que solo hubiese añadido tres minutos de prolongación o al menos hubiese dejado finalizar el último ataque. Paciencia, según desveló luego al Aspas, se dirigió al colegiado madrileño sin realizar aspavientos ni gestos aparatosos y le espetó: “Muy mal”, en referencia al arbitraje.

El propio Cuadra Fernández confirmó la versión que el delantero moañés había ofrecido poco antes en declaraciones a Movistar. “Una vez finalizado el partido y aún sobre el terreno de juego, [fue expulsado] por venir hacia mí protestando, descalificando mi actuación con los siguientes términos: ‘muy mal’”, redactó en el acta arbitral.

A pesar de que Paciencia no se dirigió al colegiado de forma airada en los gestos, ni sus palabras indicaban menosprecio hacia su persona, parece difícil que el recurso del Celta prospere. Está claro y así lo refleja el propio árbitro en el acta que el “muy mal” proferido por Paciencia no se refiere al colegiado, sino a su actuación, por lo que no cabría la aplicación del artículo 124 del código disciplinario por actitud de menosprecio al árbitro, castigado con de dos a tres partidos de suspensión. Sí podría aplicársele sin embargo el artículo 127, que contempla la misma sanción por protestas al árbitro. No obstante, Paciencia podría beneficiarse de circunstancias atenuantes, como arrepentimiento y le favorece carecer de antecedentes.

El desenlace se conocerá hoy, ya que el comité se reúne por haber jornada intersemanal.