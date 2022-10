El Celta naufraga con viento en contra

Recibir gol el primero supone casi una sentencia de muerte para el Celta. El conjunto celeste es incapaz de remontar un marcador adverso, hasta el extremo de no haber conseguido esta temporada un solo punto cuando el rival se ha adelantado en el marcador. No se puede reprochar a los de Coudet falta de actitud. El Celta no se rinde. Compite y pelea hasta el final, pero por una otra razón, naufraga sistemáticamente cuando el viento sopla en contra. Que el rival se adelante es este curso sinónimo de derrota. No es algo nuevo de esta temporada. En realidad, llueve sobre mojado. Los celestes no consiguieron remontar el pasado curso un solo marcador adverso y en contadas ocasiones (la más llamativa coincidió con la última visita del Barcelona a Balaídos) consiguieron neutralizar su desventaja para acabar empatando el partido. Desde que el Chacho tomó las riendas del Celta en noviembre de 2021, el equipo tan solo ha sido capaz de darle la vuelta a dos encuentros. La última remontada se produjo curiosamente en el Camp Nou, un escenario tradicionalmente vedado, cuando los celestes voltearon con un doblete de Santi Mina el tanto con el que Leo Messi había adelantado a los azulgranas en el luminoso. Fue el 16 de mayo de 2021, hace un año y 5 meses.

Mucho mejor le han ido las cosas al conjunto celeste cuando ha golpeado el primero. Son más los partidos en que el Celta ha ganado cuando ha dado el primer golpe que los que ha perdido o empatado. Esta temporada, sin ir más lejos, los celestes han sumado los tres puntos en tres de las cuatro ocasiones en las que han empezado marcando. El equipo celeste, en general, ha sabido administrar con bastante acierto su ventaja, pues tan solo en una ocasión, frente al Cádiz, en Balaídos, se ha llevado los tres puntos de forma holgada, con goles de Iago Aspas, por partida doble, y Óscar Rodríguez. En otras dos ocasiones, contra el Girona y el Betis, el grupo de Coudet ha ganado el partido por la mínima. Frente al cuadro catalán, a los celestes les bastó un solitario tanto de Iago Aspas en el segundo tiempo para llevarse un partido que dominaron de forma clara. Ha sido el primer y único triunfo a domicilio logrado por el Celta en lo que va de curso. Un solo gol de ventaja, en este caso de Gabri Veiga, bastó también al conjunto vigués para doblegar al Betis en Balaídos, aunque en este caso necesitó de una formidable actuación del portero Agustín Marchesín para superar a un rival que disputó 70 minutos en inferioridad numérica. Aunque al equipo de Coudet no le han remontado un partido cuando se ha puesto en ventaja, sí se lo han empatado. Le pasó, de forma inesperada, en el estreno liguero contra el Espanyol en un encuentro que los celestes que ganaban por 2-0 en el minuto 72 gracias a los goles de Iago Aspas y Gonçalo Paciencia y que el Espanyol igualó en el último suspiro (minuto 98) gracias a un penalti transformado por Joselu Mato y cometido de forma inocente por Óscar Mingueza nada más ingresar en el campo.