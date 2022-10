Eduardo Coudet aceptó la derrota sufrida ayer en Balaídos como uno de esos peajes que de vez en cuando suele pagarse en el fútbol por errores puntuales en ambas áreas. Dos fallos defensivos y la falta de contundencia en ataque propiciaron, a juicio del preparador argentino, la derrota del Celta en un encuentro que “al final decidió una pelota parada”.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival de jerarquía que no nos ha generado en relación a lo que venía haciendo. En la primera mitad tendríamos que habernos ido por arriba en el marcador, pero seguimos sufriendo en los detalles y zonas de definición donde tenemos que ser más contundentes para ganar”, relató el preparador celeste, que consideró tuvo una cierta dosis de mala fortuna y no mereció perder. “Si pienso en echar un poco de culpa a la suerte es porque no tenemos esa fortuna. Roza en una pierna nuestra y se mete, y en el área rival hay un montón de rebotes y no nos está quedando eso. Teníamos un rival de mucha jerarquía y lo fuimos a buscar siempre”, agregó el técnico argentino.

El entrenador del Celta insistió en que Celta puso todo lo que tenía para intentar remontar el partido. “Ya sobre el final nos desdibujamos por la intención de ir a empatar. Jugamos con cuatro delanteros, pero no alcanzó”, apuntó el Chacho, que ya piensa el compromiso del próximo miércoles en Pucela. “No queda otra que la vuelta a la página, recuperar de la mejor manera para ir el miércoles a Valladolid”, dijo.

Coudet explicó que la idea de juntar a Paciencia, Larsen y Aspas fue para intentar meter balones al área, pero reconoció que el rival no le dio apenas opciones para empatar el encuentro. “Metí dos centro delanteros porque iba a estar muy difícil combinar por dentro y llegar a ver si teníamos posibilidad de llegar por costados y tener gente en zona de definición. Pero son fuertes, defienden bien y nos quedamos con las manos vacías”, observó.

Más que un problema de errores, el técnico céltico hablo de detalles decisivos. “Al final se decide en una pelota parada. Los dos equipos intentaron hacerse dueños de la pelota. El partido se hizo muy disputado, muy trabado, muy corta la línea, y no se vio un fútbol tan claro como los dos podrían dar”, opinó el Chacho, que lamentó la falta de fortuna del Celta en el primer gol de la Real. “No es sacar responsabilidad, pero toca en una pierna y entra su primer tiro a portería. La fortuna no nos acompaña. A partir de ese inicio tan trabado, en la segunda mitad del primer tiempo encontramos el ritmo y pudimos generar”, explicó Coudet, que reconoció que su equipo bajó el nivel tras el intermedio: “El segundo fue más trabado. No estuvimos finos. Terminamos apretándolos en su portería y generando algunas situaciones pero se defienden bien. Estaba la sensación de que se podía empatar pero no se dio”.