Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, destacó la complejidad del duelo que esta tarde enfrenta a su equipo contra el Celta, un rival del gusto del técnico txuri-urdin y para el que ha tenido palabras elogiosas.“El Celta es un equipo que, si le das el balón o no se lo quitas, tiene mucho talento para generar ocasiones”, indicó el entrenador realista.

“Tienen laterales largos que hacen daño, por dentro tienen jugadores muy hábiles y dinámicos y arriba están Larsen y Aspas, jugadores muy buenos”, añadió.

“Si no hacemos una buena presión llegarán a nuestra área. Y con muchos jugadores. Y si no damos nuestra mejor versión con balón, ellos presionan mucho y nos costará llegar a su área”, sentenció.

Imanol cree que lo único que le falta al conjunto gallego para estar más arriba en la clasificación es “acertar en momentos puntuales” porque es un equipo que “siempre está en partido”.

Cree Imanol que con Eduardo Coudet “han evolucionado mucho” y no dudó en afirmar que a él “personalmente”, le gusta y “no es novedad que gane al Betis o que ponga contra las cuerdas al Barcelona”.

Por eso insistió en que hoy tienen “enfrente a un rival poderoso, que hace las cosas muy bien, tanto con balón como sin balón, y que va a obligar” a la Real a “dar su mejor versión”.

Sobre la Real Sociedad señaló que “después de seis victorias consecutivas es obvio que está bien” y que esa buena dinámica es “la mejor receta para recuperar y tener energía”, si bien “todos los partidos pasan factura a modo de golpes, lesiones y cansancio”.

En este sentido, Imanol descartó al lateral zurdo a Álex Sola, mientras que Andoni Gorosabel, con problemas físicos pero en la convocatoria, podría tener minutos y Ander Barrenetxea será duda hasta última hora.

El técnico de la Real Sociedad ha igualado su mejor racha de victorias consecutivas, con seis, y espera poder alargarla “lo máximo posible” porque sabe que llegarán “los malos momentos” en los que jueguen igual o incluso mejor y no logren ganar.

Por último, el preparador txuri-urdin, expresó su satisfacción sobre la renovación de Martin Zubimendi, una de las piezas claves de su medio campo. “Yo también, como Martín, he salido de la cantera y que renueve es un motivo de satisfacción. Para mí, para el club, para los aficionados y para toda la cantera porque es lo que queremos, que los jugadores de la cantera se afiancen en el primer equipo y sean ejemplo. Ojalá que no sea el último. Me alegro por él pero sobre todo por el club”, dijo.