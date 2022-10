El argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Celta, consideró "injusta" la derrota de su equipo ante la Real Sociedad en un partido que, a su juicio, se le escapó por "pequeños detalles".

"No me parece justo, pero hablar de justicia en el fútbol no existe, nos hemos quedado con las manos vacías. Tenemos que ser más contundentes. El partido se decide en un detalle", comentó en su comparecencia ante los periodistas.

El técnico celeste insistió en que "los detalles" fueron decisivos porque el partido se definió "en una pelota a balón parado", aunque también asume que su equipo necesita "mejorar" la definición.

Iago Aspas, sobre la roja a Gonçalo Paciência: "Le ha dicho que 'Muy mal' porque había pitado mal"



"Fue un partido difícil y aguerrido. El balón parado desniveló el encuentro" #LaLiga #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Z9Xb13f6XA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 16 de octubre de 2022

❝Una vez más han estado con nosotros hasta el final❞



💙 Equipo y afición, ya con la mente puesta en los tres puntos en Valladolid 🧠#CeltaRealSociedad #SempreCelta — RC Celta (@RCCelta) 16 de octubre de 2022

"Acabamos apretando en su portería, generando algunas ocasiones, pero ellos defienden muy bien. Tenía la sensación de que podíamos empatar pero al final no se dio", apuntó Coudet, para quien los tres minutos de prolongación fueron escasos porque "en el segundo tiempo el juego estuvo muy cortado".

"Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival de jerarquía y creo que no nos crearon mucho peligro"

"Pero no le echo la culpa a nadie. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival de jerarquía y creo que no nos crearon mucho peligro. Tenemos que ser más contundentes", dijo el entrenador del Celta, quien aseguró no escuchar los pitos al capitán Hugo Mallo: "Me sorprende lo que me dices, no me di cuenta".

Imanol: "Los puntos dan energía"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos en un partido "muy complicado" ante el Celta que se definió por "pequeños detalles" y por eso pidió "humildad" a su equipo para seguir en esta línea ascendente.

"Tenemos que tener humildad y pensar que no hemos hecho nada. Ahora sólo tenemos la mente puesta en el partido contra el Mallorca, no cambiamos. Siempre pensamos en el próximo partido. El secreto está en no venirse arriba, seguir con los pies en el suelo", declaró en rueda de prensa.

"Si el Celta no está más arriba es por esos pequeños detalles, esos pequeños detalles que a nosotros últimamente nos están saliendo de cara"

El técnico vasco dijo que "el fútbol es aciertos y errores", por eso se define por "pequeños detalles".

"Si el Celta no está más arriba es por esos pequeños detalles, esos pequeños detalles que a nosotros últimamente nos están saliendo de cara porque intentamos que haya más cosas positivas en el juego. Era un partido muy complicado y lo sacamos adelante", subrayó.

Imanol se alegró especialmente por Illarra: "Su alegría, la mía, la del equipo, la de todos...porque ha sido ejemplar su comportamiento durante todo este tiempo, primero cuando estuvo lesionado y ahora cuando está jugando menos".

Unai Núñez: "Tenemos que trabajar el balón parado"

El defensa del Celta Unai Núñez reconoció, tras la derrota de su equipo ante la Real Sociedad, que su equipo necesita trabajar "el balón parado" porque se le están escapando muchos partidos en acciones a balón parado.

"Cuando nos han metido el primer gol hemos ido con todo hacia arriba para darle la vuelta. Conseguimos ese gol del empate, pero luego nos vuelven a marcar a balón parado. Es algo que tenemos que trabajar porque van unos partidos en los que nos están creando muchas ocasiones", comentó.

"Es algo que tenemos que trabajar porque van unos partidos en los que nos están creando muchas ocasiones"

Te puede interesar: Celta de Vigo Las mejores imágenes del partido: de la celebración de Aspas a la protesta final con expulsión

El futbolista del Celta destacó que su equipo "no se rindió en ningún momento" ante un rival que venía "en un buena dinámica", pero los "errores propios" evitaron que sumaran algún punto.

"Por errores nuestros nos han marcado esos dos goles, tenemos que seguir mejorando. Lo bueno es que a tres días tenemos la revancha en Valladolid, así que vamos a trabajar duro", indicó.