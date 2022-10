Un córner, el arma más letal de la Real Sociedad en los últimos partidos, aniquiló al Celta esta tarde de lluvia y, sobre todo, viento en Balaídos (1-2). Los de Coudet -de nuevo en el banquillo- intentaron de todo para llevarse el botín, pero un testarazo de un Zubeldia sin marca aprovechando un córner botado por Brais Méndez en la segunda mitad desequilibró el empate que había logrado Aspas tras una pérdida de balón visitante. Illarramendi abrió el melón en el 30 con un fuerte disparo desde fuera del área ante el que Marchesín poco pudo hacer. Con esta derrota, los celestes encadenan ya cuatro en los últimos cinco partidos; la Real, todo lo contrario: siete victorias consecutivas entre liga y Europa League. Por si fuera poco, al término del encuentro, los jugadores locales entendieron que el colegiado, Cuadra Fernández, les había cortado una última opción de ataque, lo que provocó airadas protestas que terminaron con la expulsión de Gonçalo Paciencia.

El Celta comenzó el choque con su equipo de gala ante una Real Sociedad que se presentaba en Fragoso con el excéltico Brais Méndez como aliciente y sin Mikel Merino de inicio. Los primeros compases estuvieron protagonizados por constantes parones del juego, debidos bien a múltiples choques, como el que dejó malheridos y con sendas vendas en la cabeza a Hugo Mallo y Ahien -que finalmente tuvo que ser sustituido por otra lesión muscular-, bien a imprecisiones de ambos bandos.

A la media hora de juego, llegó el primer zarpazo visitante cuando el Celta intentaba dominar la partida -aunque faltos de pegada-: Asier Illarramendi cazó el cuero en la frontal tras marrar Brais su intento por colarse en el área y lo colocó con su pierna menos habitual, la zurda, lamiendo el palo izquierdo de Marchesín. Tras el tanto inaugural, los celestes se armaron en la presión y tan solo 9 minutos después igualaron el choque. Una entrega grosera de --- dejó a Aspas cara a cara con Remiro y no falló. Antes la había tenido el ariete danés Alexander Sørloth tras correr la banda siniestra el dirección a la caseta rival, pero envió el balón al lateral externo de las mallas. La primera mitad dejó también varios destellos de un Gabri Veiga que sigue reiterando su estado de gracia en su tercer partido consecutivo como titular y la firmeza de Aidoo, que prolongó en la segunda mitad, quien frenó por completo las aspiraciones de Take Kubo.

Tras la reanudación, Imanol Alguacil dio entrada a Mikel Merino por Illarramendi para dominar la medular junto a Brais y el también ex del Celta David Silva. Ya en el 54, el propio Merino amenazó los dominios de Marchesín con un disparo desde el flanco izquierdo, pero este respondió sacando una pierna salvadora y Galán ahuyentó el peligro mandando el esférico a córner. Supuso este conato la antesala de lo que iba a llegar tras el saque de esquina: Zubimendi, solo en el área pequeña, remató a placer con la cabeza el saque de esquina enviado por Brais Méndez. Con este, los donostiarras han conseguido tres tantos en los últimos tres choques a raíz de una acción lanzada desde el cuarto de círculo.

Los de Príncipe no desistieron en su estrategia y continuaron atosigando arriba, en la medida de lo posible a media hora del final. El Chacho optó por revolucionar la cita con la entrada de Mingueza y Carles Pérez. El primero tampoco demostró hoy nada aprovechable e incluso se ganó una tarjeta amarilla tras una falta clamorosa en la banda, cuando precisamente había sido sustituido por el ya amonestado Hugo Mallo. El segundo sí le dio un arreón a su equipo en ataque, la tecla que buscaba Coudet tras ver hasta el momento una evidente timidez en el último sector del campo. Para ello, también introdujo a Paciencia, que compartió ataque con Larsen, Aspas y el propio Carles Pérez, pero no resultó. El ex de la Roma procuró la igualada en el 76 con un fortísimo golpeo, pero no materializó: el Celta cumplimentó tan solo tres remates a puerta y siete lejos de los tres palos. Para más inri, el delantero portugués acabó expulsado tras el pitido final por referirse al colegiado de malas formas al entender que señaló el término del choque en medio de una acción de ataque.

Con este resultado, el Celta marcha undécimo con 10 puntos. Su próxima pareja de baile será el Valladolid a domicilio el próximo miércoles a las 19.00 horas. La Real, en el extremo opuesto: se sitúa en el cuarto peldaño, de Champions, con 19 puntos, y pensando ya en el Mallorca, su siguiente rival, cita que tendrá el miércoles igualmente, pero a las 20.00 h.