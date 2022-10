El Celta persigue un triunfo vigorizante

El Celta, con Coudet de nuevo al frente, se propone trasladar al marcador las buenas sensaciones ofrecidas en el Camp Nou ganando esta tarde a la Real Sociedad (Balaídos, 14.00 horas, Movistar LaLiga) en otro duelo de la máxima exigencia. Recibe el conjunto celeste a un rival en estado de gracia que ha encadenado seis triunfos entre LaLiga y Europa y que presenta el aliciente añadido del retorno de Brais Méndez a Balaídos.

El canterano regresa a casa en un momento de juego especialmente dulce y como estandarte goleador de uno de los equipos que mejor fútbol está practicando en el presente campeonato. “Es un jugador que cualquier equipo sentiría su pérdida”, lamentaba ayer el Chacho, que ha pedido a su equipo “valentía” para superar a un adversario “de mucha jerarquía” que en el pasado reciente le ha dado al Celta y al propio Coudet un sinfín de complicaciones.

La Real Sociedad es, junto al Real Madrid y el Valencia, uno de los tres equipos de LaLiga a los que preparador argentino no ha conseguido todavía derrotar. Ni un solo punto ha logrado arrancar el Chacho cuando se ha enfrentado a Imanol. El técnico celeste se propone acabar hoy con esta mala racha y para ello dará continuidad al once que puso el pasado domingo contra las cuerdas al Barcelona en el Camp Nou. Carles Pérez, uno de los fichajes con marchamo de titular, tendrá que esperar una nueva oportunidad en el banquillo. El futbolista incorporado para cubrir la baja de Brais no acaba de alcanzar el punto de forma ideal y se ha visto relegado a la suplencia por Franco Cervi, a quien el técnico volverá a utilizar hoy a pierna cambiada en banda derecha.

Repite también titularidad Gabri Veiga, el futbolista revelación del Celta en este arranque de temporada que ha llegado al once para quedarse, según confirmó ayer el propio Coudet.

El preparador celeste elogia el trabajo de Renato Tapia y no descarta emplear puntualmente la fórmula del doble pivote en algún partido, pero considera que el equipo debe presentar un perfil más aguzado y piensa que el joven canterano es el que mejor puede ejercer la función de enganche con la pareja de delanteros. El sustituto de Denis está en casa, aunque Coudet no quiere cagar al chico de responsabilidad. Prefiere que crezca sin prisas, pero no podrá ataduras a su progresión.

El resto es de sobra conocido: Marchesín defenderá el marco arropado por la inmutable línea de cuatro que el técnico viene repitiendo de forma sistemática desde que arrancó la Liga (Mallo, Aidoo, Unai y Javi Galán; Beltrán ejercerá de tapón; Óscar Rodríguez repetirá en el flanco izquierdo y Aspas y Larsen conformarán la punta de ataque. Con este traje, intentarán hacer valer los celestes su fortaleza en Balaídos, donde solo han perdido esta temporada ante el Real Madrid y buscan su tercer triunfo consecutivo tras doblegar, no con poco sufrimiento, al pujante Betis de Manuel Pellegrini hace un par de jornadas.

La Real Sociedad comparece, mientras, en Balaídos en un gran momento de forma tras igualar Imanol el pasado jueves ante el Sheriff moldavo su mejor racha de triunfos consecutivos (6), que aspira a mejorar esta tarde ante el Celta. Las rotaciones del técnico en el último partido europeo le permitirán desplegar en Balaídos su once de gala, en el que tiene un lugar destacado Brais Méndez, que regresa al estadio que lo vio crecer como goleador de los donostiarras, con 6 goles (uno en Europa), y acumula cuatro jornadas consecutivas marcando. La Real llega además fresca de piernas tras reservar Imanol a algunos de sus pesos pesados (Merino, Aihen, Zubimendi) y cargar con pocos minutos frente al Sheriff a David Silva, Take Kubo, Brais o el noruego Sorloth.

A las bajas de larga duración (Mikel Oyarzabal, Merquelanz, Sadiq, y Momo Cho), Imanol suma la del lateral derecho Álex Solá, mientras que Gorosabel, que finalmente ha entrado en la convocatoria, viene arrastrando problemas físicos. Todo apunta a que el técnico txuri-urdin volverá a desplazar a Aritz Elustondo al costado derecho de la defensa, mientras que Aihen relevará a rico en el izquierdo. Zubimendi y Mikel Merino volverán a hacerse cargo del timón del equipo en sustitución de Guevara y Turrientes, mientras que el japonés Take Kubo relevará a Carlos Fernández como pareja del gigante noruego Alexander Sorloth en la delantera.