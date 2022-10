Cambia el estatus de Gabri Veiga en el Celta. Ha necesitado relativamente poco tiempo para transformarse a ojos de la crítica, de los aficionados y, lo más importante, de su propio entrenador. El Gabri Veiga actual ya tiene poco que ver con el que arrancó la Liga en la segunda semana del mes de agosto. De aquel chaval que apenas participó en los primeros encuentros de Liga (poco más de veinte minutos en tres partidos) al que ha sido titular en las últimas fechas media ya una importante distancia. El proceso de ha puesto en marcha y de él participa ya todo el mundo. No solo Coudet. Como si ese ecosistema que rodea a un club de fútbol, en este caso el Celta, se pusiese de acuerdo para alimentar el crecimiento de un futbolista que parece destinado a protagonizar grandes episodios en este club.

Incluso detalles que en apariencia podrían parecer nimios cobran aquí una importancia especial y ponen en evidencia que la pista de despegue está completamente desplegada Ayer a Gabri Veiga le entregaron por primera vez el Trofeo Estrella Galicia que le distingue como el mejor jugador del Celta en el último mes. Se impuso en la votación de septiembre a Iago Aspas y al noruego Larsen. Es complicado discutirle esa distinción al delantero moañés, sostén del Celta en el arranque liguero, pero ahora mismo Gabri Veiga tiene un extra a ojos de sus aficionados y del club, convencido de que pronto el centrocampista porriñés deberá cargar en el Celta con la bandera de la cantera, de lo autóctono.

Gabri, a quien el club mima y trata de evitar cualquier sobreexposición que le distraiga en un tramo clave de su formación, expresó su gratitud a Estrella Galicia y a la afición celeste por el premio y subrayó que “estoy muy orgulloso, también sorprendido por qué no me lo esperaba, pero siendo canterano llevas años viendo como recogen este premio grandes jugadores como Iago o Brais y me hace especial ilusión”.

Tras concretar que este premio le ha llegado también “gracias a los compañeros, al trabajo de cada día”, Gabri analizó el partido del pasado fin de semana ante el Barcelona: “Me quedo con las sensaciones de la segunda mutad por cómo le competimos a uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que sacar las conclusiones positivas que nos puedan ayudar este domingo ante otro gran rival” . “Ante la Real Sociedad será un partido difícil, pero tenemos la ventaja de contar con la ayuda de nuestra afición como el día del Betis y esperamos sacar los tres puntos”, concluyó el canterano.

Futuro

A partir de ahora el ritmo vital, a veces un poco desquiciado y difícil de entender, que marca el fútbol ofrecerá nuevos episodios que gestionar para el propio Veiga, para su entorno y para el club. El más llamativo de todos será la inevitable curiosidad que va a despertar un futbolista de veinte años que ha comenzado a desplegar tanto desparpajo y calidad en Primera División. Hace meses a comienzos de 2022, cuando su renovación parecía pendiente de un simple trámite y comenzó a complicarse, sobrevolaron sobre él otras agencias de representación y algunos clubes que ya estaban dispuestos a abordar su contratación. Aquello había sucedido sin tener apenas participación en Primera División. Se controló gracias a la firma de la renovación hasta junio de 2026 y la vuelta junto a Carlos Rodríguez “Caloi”, el agente que le había acompañado durante la mayor parte de su vida y del que se separó temporalmente tras la crisis abierta entre Carlos Mouriño y la agencia que trabaja con Denis Suárez. De la negociación final surgió un nuevo contrato, una mejora sustancial en el contrato (bueno para un jugador con dorsal superior al veinticinco, pero muy lejos de la mayoría de los integrantes de la plantilla del Celta) y una cláusula de treinta millones de euros que no parece una barrera de contención suficiente tal y como se ha puesto el fútbol. En el Celta asumen que de seguir su actual progresión y si mantiene el peso en el actual diseño de equipo de Eduardo Coudet, ese contrato pronto quedará completamente obsoleto y en un plazo relativamente corto deberán sentarse con su entorno para actualizar su contrato y esa cláusula. Es cierto que con cuatro años ya firmados la situación para el Celta puede no ser prioritaria desde el punto de vista temporal, pero la evolución de Gabri Veiga en los próximos meses será la que marque en gran medida esta urgencia. Pero este episodio llegará más temprano que tarde.