Óscar Rodríguez ve al Celta en buena situación para competir con la Real Sociedad por la victoria. "Estamos con buenas sensaciones. La segunda parte contra el Barcelona salió bien. Con ganas de darlo todo", se describe.

Ha vuelto Coudet y ese factor anima a la plantilla: "Estamos ya contentos de que esté con nosotros. Es parte del equipo y es importante para nosotros que esté aquí ayudándonos".

Coudet, hasta el momento, ha ido variando la posición de Óscar entre la medular y las bandas, especialmente la izquierda. "Me veo bien en las dos posiciones", asegura el talaverano. "Estoy contento de sumar minutos. Con tal de jugar, estoy feliz de sumar minutos".

Óscar admite que le han dolido personalmente las ocasiones que falló en el Camp Nou: "He estado viéndolas. Se quedan para el recuerdo. Sirven también para aprender. Tanto yo como el equipo tuvimos ocasiones que no entraron. Hay que seguir intentándolo".

"El fútbol es así", se resigna sobre esa posibilidad no aprovechada de puntuar en el Camp Nou. "A veces juegas peor y sacas tres puntos. Contra el Barcelona merecimos mucho más. El fútbol no siempre es justo cuando uno juega tan bien. A ver si este fin de semana pueden salir las cosas bien".

Valora el retorno de Brais a Balaídos: "Brais es un jugador muy bueno. Aquí lo hizo muy bien. En la Real se está saliendo. Esperemos que haga el peor partido posible".

No valora el partido como un examen que pueda determinar a qué puede aspirar el Celta: "Nosotros vamos a corto plazo. Solo nos centramos en la Real Sociedad. Estamos dispuestos a darlo todo".

Y en ese sentido, sin criticar el planteamiento inicial ante el Barcelona, promete la versión atrevida de la segunda mitad en el Camp Nou desde el inicio ante la Real Sociedad: "Estaremos a lo que diga el entrenador. Iremos arriba desde el primer minuto".

"Va a ser parecido al de Barcelona", pronostica sobre el partido. "La Real juega muy bien a fútbol. Jugaremos de tú a tú".

Óscar ya ha marcado, ante el Cádiz, pero no de falta, que es una de sus especialidades: "He tirado pocas. No he podido anotar, pero no dejaré de anotarlo".

"Dentro del campo me siento bien. Se puede mejorar muchísimo. Para el mejor rendimiento queda bastante", confiesa y se abstrae de su situación contractual, jugándose que el Celta ejerza la opción de compra pactada con el Sevilla. "Estoy centrado en hacerlo bien. Solo pensar en esta temporada y lo que venga, dios dirá".