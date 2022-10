El Celta pierde el alma y la recupera

“Sostener la idea” es quizá la frase que Coudet más ha repetido desde su llegada a Vigo. El mantra con el que pretende condensar su corpus futbolístico. En esa idea se destila la presión elevada, la verticalidad en el juego, la valentía en la toma de decisiones. Es táctica, dibujo, alineación, concepto, propuesta, interpretación. No solo idea, sino también emoción; raciocionio y sentimiento en su fusión platónica. El Celta renunció ayer en su presentación a la idea y en consecuencia, traicionó su alma. Se la dejó en alguno de los arcones del utillero. La recuperó a tiempo. No le alcanzó para puntuar, pero sí para dejar en sus aficionados un latido de orgullo.

Arranque desolador

Barcelona y Real Madrid se jugarán el título como en los tiempos de Guardiola y Mourinho, sobre la frontera de los cien puntos. Ambos encadenan siete victorias y un empate sin apretar en exceso. El Celta visitaba el Camp Nou pronto en el calendario y sin especiales agobios en la clasificación. Pese a eso o por eso, los primeros veinte minutos fueron tal vez los más decepcionantes en la era Coudet. No por la superioridad azulgrana, sino por la renuncia céltica. No por la pérdida de la posesión, sino por su regalo. No por el mal juego, sino por las causas. No por la ejecución, sino por el planteamiento.

Incomodidad propia

El Celta probó a palpar las dudas del Barça como lo hizo el Inter: en bloque medio, apretado sobre la parcela central, retrocediendo al paso sin arriesgar en la presión y dibujando un embudo que cegase los pasillos interiores. Una táctica que exige mucha atención sobre los pasadores y una perfecta coordinación en el fuera de juego. Todo eso falló en el 1-0, además del despeje de Unai. Pero hubiera sucedido en cualquier otra acción. Coudet no ha construido un equipo dúctil y polivalente, que se sienta a gusto en diferentes escenarios. Le agobia encerrarse en el área. Se inquieta en los centros laterales, incluso ante un adversario que no suele aprovecharlos. Se percibía en general al equipo incómodo consigo mismo, como un impostor que sabe que en cualquier momento será descubierto. En esas circunstancias, los espacios del Camp Nou se convierten en desiertos interminables. Aspas ya no tiene el fuelle que le permita desequilibrar en contras de 50 metros y Larsen llegaba exhausto al remate.

El peso de los centímetros

Jamás sabremos qué habría sucedido con otro planteamiento que no hubiera desperdiciado la primera parte. Puede que incluso el Barcelona, aún fresco, hubiera goleado en el ida y vuelta. Lo contrafactual carece ya de sentido. El Celta tenía tiempo para reaccionar y lo hizo. Recuperó su esencia. Adelantó la presión, multiplicó los robos y en consecuencia acortó sus ataques. Los espacios se convirtieron entonces en verdes praderas sobre las que galopar a gusto. Persiguió prácticamente al hombre a un Barcelona que quería gestionar la ventaja con el menor desgaste posible. No perdió el Celta por el peso de las grandes razones, sino de los escasos centímetros: los de los fueras de juego, los de los remates rozando el palo, los de las paradas de Ter Stegen. Poco se le puede reprochar al Celta en el balance final. Si pecó, se redimió sobradamente.

Cambios sin sentido

Claro que para ganar en el Camp Nou –solo tres veces en la historia–, voluntad y destino deben alinearse. Todos los detalles deben resultar perfectos. Coudet, desde el otro lado del Atlántico y del transistor, desperdició diez minutos. A veces hay que tener cuidado con lo que pides porque puede que te lo concedan, como que el técnico céltico haga cambios. El partido llevaba tiempo exigiendo la entrada de Carles Pérez a cambio de Cervi. Y Coudet se demoró para al final retirar a Larsen y Veiga. Renunció al recurso del noruego, que estiraba al Barcelona, y al filo del porriñés. El Barcelona tomó algo de oxígeno hasta que la salida de Paciencia retomó la coherencia de la alineación.

En su esencia

Coudet no es un artesano de la pizarra, que rentabilice los recursos que le entregan, sino un entrenador autoral. Ha modelado un Celta a su imagen y es como ese niño que al terminar su mecano descubre que le sobran piezas –de nada le han valido a Luca de la Torre sus tres internadas contra el Betis–. Luego pedirá un juguete mayor. Los resultados le acompañan o al menos obedecen a la naturalidad del presupuesto. El núcleo esencial de la plantilla milita en su fe. El equipo se vacía en el empeño y aún está reciente aquel Celta depresivo de Óscar García Junyent como para olvidarlo. Coudet acierta en el diseño. En cambio, se equivoca muchas veces en la lectura de los partidos, en la gestión de los actores secundarios o en la tarea formativa que incluso el entrenador de los profesionales tiene en un proyecto como el céltico. Coudet convence en sus arengas internas y disuade en el discurso público. Insiste o terquea, según se quiera. Es un técnico que se ama o se destesta e incluso que se ama y se detesta. Este partido en Barcelona constituye la mejor prueba.