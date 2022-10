El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que “no” están pensando en los partidos de la próxima semana ante el Inter de Milán y ante el Real Madrid y que están centrados en “reaccionar” este domingo ante el RC Celta después del nuevo tropiezo europeo, y ha afirmado que su motivación es “seguir siendo líderes” d.

“No pensamos ni en el Clásico ni en el Inter. Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamientos en el Celta, en trabajar tácticamente. Físicamente poco, porque llevamos una carga importante. Es importante conseguir los tres puntos y seguir siendo líderes. Estamos enfocados cien por cien en lo que va a pasar mañana”, declaró en rueda de prensa.

Por ello, ante el Celta pondrán “el mejor once” a pesar de que tendrán en cuenta “molestias y cansancio”. “No tienen nada que ver el Inter o el Mallorca con el Celta. Coudet busca mucho tener la pelota, ser protagonista en el juego, son muy verticales cuando roban la pelota, tienen mucha presencia en el centro del campo... El año pasado nos complicaron mucho. Tenemos que imponer nuestro modelo de juego. Nos va a costar, pero nos tenemos que rehacer; después de una derrota, tenemos que reaccionar, y es un muy buen momento, en un partido en casa delante de nuestra afición”, señaló.

Además, negó que vayan a hacer un marcaje individual a Iago Aspas. “Defenderemos en grupo y no habrá marcaje individual a pesar de la calidad de Iago. Me gusta mucho, marca diferencias, es decisivo y su equipo depende mucho de él. No haremos un marcaje individual, pero estaremos muy atentos a lo que haga”, advirtió.

Por otra parte, el preparador catalán invitó a olvidar la polémica por el arbitraje de Liga de Campeones ante el Inter. “Nos indignamos, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero ya está. Ahora pienso en ganar al Celta. Lo parte positiva es que aún dependemos de nosotros en la Champions para pasar. Ahora estamos en LaLiga, estamos líderes y queremos seguir ahí”, dijo, además de explicar por qué no elevaron una queja ante la UEFA.

“Lo hemos hablado. Hemos decidido no hacerla, se decidió lo que se decidió. Yo soy partícipe de ello”, dijo. “Ya me quejé yo, que no me quejo casi nunca y no me meto con los árbitros. Me dio una sensación de injusticia tremenda. Pero ya está“, añadió.

“Sobre el alta y el regreso del neerlandés Frenkie de Jong, Xavi explicó que “podría jugar de central” ante la escasez de jugadores en esa posición por las lesiones. “Está al cien por cien. Veremos mañana qué decidimos. Nos aporta empaque, divide, entra en el área, es generoso, llega al área, técnicamente es difícil verle perder una pelota, nos da dinamismo... Es una garantía tener a Frenkie disponible”, indicó.