Tardó en enterarse el Celta de que tenía herramientas y fórmulas para hacerle daño al Barcelona. El equipo vigués perdió en el Camp Nou por la mínima en un choque en el que jugó un incomprensible primer tiempo, siempre a merced de los azulgrana, pero en el que dispuso tras el descanso de media docena de oportunidades claras para llevarse un resultado mejor. Le bastó con creer, con dar un paso adelante y cambiar el chip de sus jugadores, demasiado preocupados por protegerse hasta ese momento.

Porque el Celta se presentó en el Camp Nou con un comportamiento de equipo pequeño y cobardón. Se instaló en su área, renunció a apretar al Barcelona y se dejó avasallar por un equipo que agradeció el tono contemplativo del grupo de Coudet.

En esos primeros veinticinco minutos el partido fue un bombardeo hacia la portería de Marchesín, convertido en el protagonista de ese tramo gracias a sus intervenciones. En el minuto 17 un mal despeje de Unai Núñez acabó en el gol de Pedri que hacía justicia a lo que había sucedido hasta el momento. El Barcelona, conforme con el marcador, dejó que el partido avanzase sin más novedad mientras el Celta pareció conforme con ese plan.

Después del paso por el descanso, la situación dio un absoluto vuelco porque el Celta creyó al fin. Se fue en busca del Barcelona, le apretó en su área y comenzó a encontrar ocasiones clarísimas. El agobio cambió de portería, pero ahí se destapó un nuevo problema y es la nula puntería que tuvieron los vigueses en ese segundo tiempo. Oscar Rodríguez tuvo dos remates francos dentro del área, con todo a favor, que se le fueron al limbo.

La oleada de ataques del Celta fue imposible de controlar por el Barcelona que se vio desbordado por la presión de los vigueses. Hubo un gol anulado a Larsen, un mano a mano de Iago ante Ter Stegen que resolvió el portero alemán, un sinfín de situaciones claras en las que el Celta no encontró el remate preciso, el pie salvador. Con el paso del tiempo el Barcelona no encontró otra fórmula que sobrevivir y esconderse y el Celta, que tardó en hacer los cambios como casi siempre, no dejó de intentarlo hasta el último minuto del descuento. Incluso en la prolongación encontró tres situaciones para empatar un empate que habían merecido de largo.