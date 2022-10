Ariel Broggi volverá a dirigir al Celta en ausencia de Eduardo Coudet, que sigue en Argentina por asuntos personales, pero se encuentra “bien” y “no va a tardar” en retomar las riendas del equipo. El segundo entrenador celeste ha estado en contacto permanente con el Chacho, quien, desde la distancia, volverá a estar muy presente esta noche en el Camp Nou.

Su segundo de abordo afronta el encuentro ante el líder “como una oportunidad de hacer historia” en un campo tradicionalmente muy esquivo para el equipo vigués. “El Celta ha ganado dos o tres veces en el Camp Nou. Ganar en ese campo es quedar en la historia y vamos en búsqueda de eso”, destacó ayer el preparador argentino en la rueda de prensa previa al encuentro.

La mano derecha del Chacho se propone que el Celta continúe “por la senda del triunfo” emprendida hace siete días ante el Betis en Balaïdos y asegura que sus jugadores afrontan el desafío de medirse al líder de LaLiga “con positividad y muchas ganas de llevarnos los tres puntos”.

Broggi confirmó el retorno al once de Iago Aspas, que lleva desde el comienzo de la semana “entrenándose con normalidad”, y no espera que el técnico del Barcelona reserve a sus mejores jugadores para el doble compromiso de la próxima semana contra el Inter de Milán y el Real Madrid. “He escuchado a su entrenador y hablaba de que su prioridad era el partido del Celta. No creo que venga a desestimarnos. Va a buscar el partido como también lo haremos nosotros”, manifestó.

El preparador argentino tampoco cree que las numerosas bajas que el rival presenta en defensa favorezcan a su equipo. “Más allá de las bajas, tiene una plantilla muy amplia, con jugadores de mucho recambio, de mucha jerarquía. Juegue el que juegue, no se modifica la idea y el sistema del entrenador. No creo que esas bajas sean una desventaja”, opinó.

Broggi espera, en realidad, “un partido difícil ante un rival de mucha jerarquía que va a venir a buscar el triunfo desde el inicio” y apostó porque el Celta haga “un partido inteligente” frente a un adversario que “por momentos nos va a hacer sufrir”.

El segundo entrenador del Celta insistió en que Coudet ha estado muy pendiente del equipo y, pese a la distancia, estará también “muy presente” esta noche en el Camp Nou. “Estamos en total conexión con el Chacho. Somos un grupo de trabajo que vamos congeniando y de qué manera plantear un partido y esta no es la excepción”, ha explicado. “Que él no esté acá de manera física no hace que no esté presente en todas las situaciones que podamos plantear, ya sea en el entrenamiento o en el partido de mañana”, precisó Broggi, ,que no quiso desvelar cómo se van a comunicar durante el partido. “Si te lo digo... nos van a venir a denunciar. Déjalo así... estamos bien. Que se quede en las tinieblas”, bromeó.

El segundo entrenador del Celta deslizó que Gabri Veiga repetirá titularidad, aunque insistió en la necesidad de no cargar de responsabilidad del joven canterano. “Hay que tener tranquilidad con él. Nos va a dar mucho y le va a dar mucho al Celta. Se ha ganado la pasada titularidad y lo ha hecho con creces pero hay que llevarlo con tranquilidad”, reiteró.Broggi añadió que Agustín Marchesín “merecía una actuación” como la firmada la pasada jornada frente al Betis y expresó su confianza en que Carles Pérez, al que ha empleado hasta ahora en dos posiciones diferntes, no tarde en recuperar su mejor tono físico. “Es un jugador donde tiene características que no tenemos en el plantel. Ha venido al Celta con una inactividad grande por lo que el inicio para el jugador es difícil”, dijo.