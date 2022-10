El duelo de este domingo en el Camp Nou será muy especial para Carles Pérez. Criado en la Masía, de cuna y sangre azulgrana, el extremo regresa al escenario de sus sueños tempranos decidido a llevar al Celta a una victoria de prestigio y reivindicarse a ojos de los culés en un escenario que solo pisó fugazmente antes de emprender el camino del exilio en busca de las oportunidades que se le negaban en casa. La Roma, de la Serie A, fue su primera etapa en el camino antes de recalar en el Celta, donde jugará a préstamo hasta final de curso, con la idea de quedarse para ser un futbolista importante.

Pérez lo ha apostado todo al Celta. El vallesano es consciente de que está en una encrucijada y ha elegido al equipo de Coudet para relanzar una carrera que promete pero no ha acabado de despegar. El club vigués valora su apuesta y espera grandes cosas de él. Pérez es un arma diferente, un futbolista rápido, con desborde, un extremo natural a quien el Chacho puede sacarle un gran provecho en cuanto alcance su tono óptimo de competición. Pero de momento solo ha dejado destellos. Llegó corto de preparación al Celta y Coudet lo ha usado mayoritariamente en punta como compañero de Aspas, una posición que no es la suya y a la que ha tenido que adaptarse sobre la marcha. El retorno de Aspas al once tras los problemas estomacales que le impidieron iniciar el último partido contra el Betis y la consolidación de Larsen podrían devolverlo a su posición natural en la banda derecha en el coliseo azulgrana. Se disputará el puesto con Franco Cervi, que regresa al once tras cumplir sanción y cuenta con la ventaja de dominar a la perfección el sistema. El argentino aporta trabajo y tiene más capacidad de retorno; el catalán presenta un perfil mucho más aguzado. Broggi (la presencia de Coudet en el banquillo parece difícil) debe elegir entre ambos para completar el once que desafiará el liderato del Barça

Carles Pérez cuenta con el estímulo que supone jugar ante el equipo que alumbró su carrera, pero que luego le cortó las alas. Ernesto Valverde apadrinó en 2019 su debut y le dio cierto vuelo, pero la llegada de Quique Setién lo relegó al ostracismo y propició su marcha a la Roma, donde el vallesano ha tenido luces y sombras.

Con el Celta le falta también a Pérez completar un partido redondo y el duelo frente al conjunto de Xavi supone toda una oportunidad de lucimmiento que el futbolista no quiere dejar pasar. Una reválida en toda regla para demostrar que tiene lo necesario para triunfar. La exigencia del partido es máxima, pero también lo es la ilusión del futbolista celeste por encontrar un club que en el que pueda sentirse valorado para desplegar todo su talento. El Camp Nou le brinda la oportunidad que necesita: un duelo de la máxima exigencia para desplegar todo su talento.