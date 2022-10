Ariel Broggi, técnico interino del Celta, volverá a ajustar el once en la visita de este domingo al Camp Nou, según la directrices que Eduardo Coudet establezca desde Buenos Aires, donde el entrenador celeste se encuentra desde la pasada semana debido a una emergencia familiar. No es el Chacho proclive a los cambios, pero el preparador argentino dispone este curso de más mimbres que hace un año y no ha encontrado todavía una alineación que pueda recitarse de carrerilla. En casi todos los partidos ha habido algún cambio y el partido contra el Barcelona no va a ser una excepción. Por primera vez esta temporada, el Celta afronta un partido de Liga con todos sus efectivos.

Los cambios en el equipo inicial serán, en todo caso, mínimos con respecto al que derrotó el pasado domingo al Betis en Balaídos. La principal novedad es el regreso de Iago Aspas después de la indisposición estomacal que obligó al delantero celeste a sentarse en el banquillo, con minutos contados en el segundo tiempo. El moañés volverá a compartir la punta de ataque con el noruego Jörgen Strand Larsen, que buscará estrenarse como goleador con el Celta en el estadio azulgrana. Si el regreso de Aspas es una certeza, la probabilidad de que Gabri Veiga repita en el vértice superior del rombo es sumamente alta. Antes del partido contra el Betis, Broggi dijo que merecía la titularidad y la decisiva actuación firmada por el canterano contra los de Manuel Pellegrini refuerza su jerarquía en el equipo. Será el debut de Veiga en el Camp Nou, no así frente al Barcelona, contra el que el porriñés ya fue titular hace dos temporadas, en Balaídos, de la mano de Óscar García Junyent. La única duda en la alineación atañe a la banda derecha del medio campo, donde Franco Cervi y Carles Pérez se disputan el puesto. El argentino regresa a la convocatoria después de cumplir sanción con el Betis, mientras que el exazulgrana cede su puesto en punta a Aspas para optar a la titularidad en su posición natural, donde solo ha jugado un partido (en el Metropolitano) esta temporada. El resto del equipo no sufrirá cambios: Marchesín estará bajo el travesaño; Mallo, Aidoo, Unai y Galán conformarán la defensa; Beltrán actuará como pivote y Óscar Rodríguez ocupará la banda izquierda. Mallo retorna al estadio azulgrana tres años después Hugo Mallo regresará al Camp Nou como titular en el Celta después de tres años de ausencia. El capitán celeste se perdió el encuentro del pasado curso por lesión y no participó en la victoria rebañada en la anterior temporada por problemas musculares de última hora. La última visita del marinense al estadio azulgrana se produjo en noviembre de 2019, bajo la dirección de Óscar García, que formó con una extraña defensa de cinco hombres: Mallo, Araújo, Aidoo, Olaza y Juncà. Coudet ha optado siempre por defensa de cuatro, muy de circunstancias debido a las numerosas bajas hace dos temporadas, cuando el argentino puso por sorpresa una pica en el Camp Nou con Kevin, Araújo, Carlos Domínguez y Aarón en la retaguardia. La pasada campaña Kevin repitió por ausencia de Mallo, junto a Aidoo, Araújo y Javi Galán, pero el Celta fue goleado (3-1). Mallo y Unai serán las novedades el domingo. Cinco debutantes en el campo del Barça La mayor parte de la plantilla del Celta conoce cómo se las gasta el Barcelona en el Camp Nou, un estadio en el que el Celta solo ha logrado ganar tres veces en 56 visitas en Primera División. La vieja guardia celeste sabe bien de las dificultades que representa el campo del Barça, pero media docena de jugadores del actual plantel pisarán por primera vez este domingo el césped del coliseo azulgrana: el portero Agustín Marchesín, los centrocampistas Luca de la Torre, Williot Swedberg y Gabri Veiga y los delanteros Jörgen Strand Larsen y Gonçalo Paciencia. Carles Pérez y Óscar Mingueza volverán al campo del club donde se criaron como futbolistas, el centrocampista con muy poca participación con el primer conjunto azulgrana y el defensa con algo más de protagonismo, pero sin llegar a asentarse en el equipo.